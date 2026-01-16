Internautas questionam veracidade de vídeo atribuído a Andressa Urach e filho

Publicada em 16/01/2026 às 09h51
A produtora de conteúdo adulto Andressa Urach voltou a ser centro de controvérsia nas redes sociais após afirmar que teria publicado um vídeo gravado com o próprio filho, Arthur Urach. A declaração provocou forte reação do público, com uma onda de dúvidas sobre a autenticidade do suposto material.
Em publicações recentes, Andressa sugeriu que o conteúdo já estaria disponível em plataformas digitais, usando linguagem provocativa para anunciar a gravação. A partir daí, o assunto rapidamente ganhou tração, sobretudo no X (antigo Twitter), onde usuários passaram a questionar se o vídeo realmente existe.
Entre os comentários mais recorrentes, internautas apontaram possíveis inconsistências nas imagens atribuídas ao material. Alguns perfis alegaram que o conteúdo seria uma montagem ou encenação, levantando suspeitas de manipulação e afirmando que o público poderia estar sendo induzido ao erro.
As críticas se intensificaram com acusações diretas de propaganda enganosa. Em meio à repercussão negativa, termos pejorativos passaram a circular associados ao nome da influenciadora, ampliando o debate e a polarização em torno do episódio.
Até o momento, não houve confirmação independente sobre a existência ou a veracidade do vídeo citado, e o tema segue gerando discussão nas redes sociais.
