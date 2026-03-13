Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 13/03/2026 às 08h10

O cenário político de Rondônia começa a registrar novas movimentações com a aproximação das eleições de 2026. Nesse contexto, a filiação do presidente do Sindicato do Poder Judiciário (SINJUR), André Coelho, ao partido Mobiliza 33 passou a ser interpretada nos bastidores como um possível passo inicial rumo à disputa por uma vaga na Assembleia Legislativa.

A adesão à legenda foi oficializada na tarde desta quinta-feira (12) e ocorreu em meio a um período de reorganização partidária no estado. A articulação foi conduzida junto à direção regional do partido, presidida por Uender Nogueira, ex-vereador de Rolim de Moura e atual responsável pela condução da sigla em Rondônia.

Nos ambientes políticos, a entrada do dirigente sindical no partido também tem sido vista como parte de uma estratégia do Mobiliza para ampliar sua presença política no estado. A legenda tem buscado incorporar novos quadros com atuação em diferentes setores da sociedade, em preparação para o processo eleitoral que se aproxima.

O nome de André Coelho passou a circular entre possíveis candidaturas após consulta interna realizada entre servidores do Poder Judiciário em todo o estado. Segundo relatos de bastidores, a indicação teria partido dos próprios trabalhadores da categoria, que sugeriram o dirigente sindical como representante para disputar uma vaga no Parlamento estadual.

Aliados avaliam que a trajetória sindical e a interlocução frequente com servidores do Judiciário podem contribuir para a formação de uma base política ligada ao funcionalismo público. A movimentação também ampliou discussões dentro de grupos vinculados ao serviço público sobre a possibilidade de representação direta da categoria na Assembleia Legislativa.

A filiação já começa a movimentar o ambiente político local, sobretudo entre setores ligados ao funcionalismo. Com o calendário eleitoral de 2026 se aproximando, lideranças partidárias e possíveis candidatos iniciam processos de reorganização, e novas filiações tendem a marcar o início das articulações para a disputa eleitoral no estado.