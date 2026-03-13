Polícia Civil cumpre mandado de busca e apreensão no distrito de São Carlos

Por PC/RO

Publicada em 13/03/2026 às 08h40

A Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), cumpriu na manhã desta quinta-feira (12) mandado judicial de busca e apreensão no distrito de São Carlos, em Porto Velho.

A diligência foi realizada no âmbito de investigação que apura possíveis crimes praticados contra criança e adolescente. A medida foi autorizada pelo Poder Judiciário após representação da autoridade policial, com o objetivo de reunir elementos probatórios relevantes para o esclarecimento dos fatos investigados.

Durante o cumprimento da ordem judicial na residência do investigado, foram apreendidos dispositivos eletrônicos que poderão contribuir para o avanço das investigações.

O investigado foi localizado no local e prestou esclarecimentos às equipes policiais, sendo adotadas as providências cabíveis no âmbito do procedimento investigativo.

A Polícia Civil de Rondônia informa que o caso segue sob investigação e que outras diligências poderão ser realizadas para a completa elucidação dos fatos.