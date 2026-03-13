Controladoria-Geral da União libera relatório e SINDSEF-RO pressiona pela retomada do enquadramento de servidores

Por SINDSEF-RO

Publicada em 13/03/2026 às 08h26

​Brasília - Em um comunicado decisivo para os servidores federais de Rondônia, o presidente do Sindsef-RO, Almir José, acompanhado pelo advogado Dr. Elton Assis, trouxe atualizações fundamentais sobre o processo de transposição e reenquadramento da categoria. O ponto central da notícia é a publicação do relatório da Controladoria-Geral da União (CGU), que analisava o reenquadramento de servidores de nível auxiliar para o nível intermediário.

​Transparência e Legalidade

​De acordo com o Dr. Elton Assis, o relatório da CGU é positivo para os trabalhadores. A auditoria concluiu que não foram encontradas irregularidades que pudessem impedir a continuidade das publicações das portarias.

​”O relatório deixa claro que o direito ao enquadramento está preservado e que a questão da escolaridade, muitas vezes usada como entrave, não é um óbice para que o servidor alcance o nível intermediário”, afirmou o advogado.

​Fim das Justificativas para Atrasos

​Para Almir José, a divulgação deste documento remove a última barreira técnica que o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) utilizava para paralisar o processo. Segundo o presidente do sindicato, a “espera acabou” e agora a questão passa a ser de vontade política.

​Convocação para Mobilização

​O Sindsef-RO agora direciona o foco para a pressão política. Almir José fez um apelo direto aos filiados e à bancada federal de Rondônia:

​Aos Servidores: Manter a mobilização ativa e cobrar os representantes.

​À Bancada Federal: Intervir junto à Ministra Esther Dweck para que as portarias sejam assinadas e publicadas imediatamente.

​A expectativa da diretoria do sindicato é que, com o respaldo técnico da CGU, o fluxo de enquadramentos seja normalizado o mais rápido possível, garantindo a correção funcional e salarial de milhares de servidores que aguardam o reconhecimento de seus direitos.