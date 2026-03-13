Carreta do programa Agora Tem Especialistas chega para intensificar atendimentos à saúde da mulher

Por Assessoria

Publicada em 13/03/2026 às 08h40

A carreta do programa Agora Tem Especialistas, iniciativa do Governo Federal, já está em Vilhena para ampliar o acesso a atendimentos especializados na área da saúde da mulher. A unidade móvel, ficará instalada no estacionamento do Jardins de Vilhena Shopping, na Avenida Arquiteto Elias Arruda, nº 4321, Residencial Cidade Verde, e iniciará as atividades nos próximos dias.

O serviço funcionará como uma clínica itinerante durante o período de três meses. A estrutura está equipada para realizar, consultas com ginecologista, além de exames de mamografia, ultrassonografia, colposcopia e biópsias.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) ressalta que o atendimento terá como foco as pacientes que já possuem encaminhamento e estão devidamente registradas no Sistema Único de Regulação (Sisreg). O objetivo central da ação é reduzir a demanda reprimida e fortalecer a rede municipal de saúde com suporte especializado.

A operação da unidade é viabilizada por meio de uma cooperação técnica entre o Ministério da Saúde (MS), a Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia (Sesau) e a Semus. A integração entre os governos federal, estadual e municipal busca otimizar a oferta de serviços do Sistema Único de Saúde (SUS).