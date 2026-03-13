Por rotapolicialnews.com

Publicada em 13/03/2026 às 08h20

Uma tentativa de roubo foi registrada após dois homens invadirem uma residência e ameaçarem a moradora com uma faca. O caso mobilizou uma guarnição policial após acionamento feito pela central de operações.

De acordo com o relato da vítima, ela estava dentro de casa quando os dois suspeitos entraram no imóvel. Ambos estavam encapuzados, o que impediu que fossem identificados. Durante a ação, um deles estava armado com uma faca do tipo “peixeira”.

Ainda segundo a vítima, os criminosos anunciaram o assalto e exigiram dinheiro, fazendo ameaças para que ela não gritasse. Eles chegaram a afirmar que poderiam matá-la caso reagisse ou chamasse por ajuda.

Em determinado momento, no entanto, a moradora reagiu à ação dos suspeitos. Diante da reação inesperada, os dois homens fugiram do local rapidamente, sem conseguir levar qualquer objeto ou valor da residência.

Durante a averiguação feita pelos policiais, a faca utilizada no crime foi encontrada e recolhida. O material foi encaminhado para os procedimentos necessários.

Após o atendimento da ocorrência, a equipe policial realizou patrulhamento nas proximidades na tentativa de localizar os suspeitos, mas ninguém foi encontrado.

O caso foi registrado e deverá ser investigado pelas autoridades competentes. Enquanto isso, o policiamento segue com ações preventivas e ostensivas na região.