PRF apreende cerca de 6 kg de cocaína na BR-364

Por PRF-RO

Publicada em 13/03/2026 às 08h30

Rondônia, 12 de março de 2026 - A Polícia Rodoviária Federal apreendeu, na manhã desta quinta-feira (12), 6,1 kg de cocaína no quilômetro 759 da BR-364, em Porto Velho. Durante a fiscalização, a equipe abordou um motorista de um veículo de passeio que transportava um passageiro boliviano e duas cadeiras como encomenda.

Na entrevista policial, o passageiro apresentou comportamento suspeito e forneceu respostas contraditórias a perguntas simples. Iniciou-se então, uma inspeção minuciosa da encomenda, ocasião em que, ao vistoriar as cadeiras, os policiais notaram sinais físicos anormais, além de forte odor de substância química vindo dos objetos.

Diante das evidências, foi realizada uma perfuração nos objetos, que permitiu localizar compartimentos ocultos onde estava escondido o entorpecente. O indivíduo e o material apreendido foram encaminhados à autoridade policial competente para as providências legais cabíveis.