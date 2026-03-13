Já está em vigor o novo fluxo de trânsito nas avenidas Marechal Rondon e Brasil

Por Assessoria

Publicada em 13/03/2026 às 08h36

A Prefeitura de Jaru informa que já está em vigor, desde esta quinta-feira (12), o novo fluxo de trânsito nas avenidas Marechal Rondon e Brasil, que passam a operar em sentido único.

Com a mudança, a Avenida Marechal Rondon passa a ter circulação no sentido da BR-364 até a Avenida Padre Adolpho Rohl. Já a Avenida Brasil segue no sentido da Avenida Dom Pedro I até a Marechal Rondon.

A alteração tem como objetivo ampliar a segurança no trânsito, melhorar a organização viária e proporcionar mais fluidez à circulação de veículos na região central da cidade.

Durante os primeiros dias de adaptação, equipes do Departamento Municipal de Trânsito, do Departamento Estadual de Trânsito e da Polícia Militar realizam ações de orientação aos condutores, com foco na conscientização e na correta compreensão das mudanças implantadas.

É importante destacar ainda que neste momento, as abordagens têm caráter exclusivamente educativo, sem aplicação de multas ou penalidades.

A Prefeitura reforça a importância de que motoristas estejam atentos à sinalização e respeitem o novo fluxo, contribuindo para um trânsito mais organizado e seguro.