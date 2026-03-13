Avião militar dos EUA cai na guerra contra o Irã; grupo assume ataque

Por Notícias ao minuto

Publicada em 13/03/2026 às 09h58

O Irã afirmou nesta sexta-feira que um avião de reabastecimento dos Estados Unidos que caiu no oeste do Iraque teria sido atingido por um míssil disparado por grupos armados iraquianos, o que teria causado a morte dos seis tripulantes a bordo.

Segundo informações divulgadas por agências de notícias iranianas, o porta-voz do Comando de Operações Unificadas do Irã, Khatam al-Anbiya, declarou que a aeronave foi “atingida por um míssil disparado por grupos de resistência no oeste do Iraque”.

Posteriormente, a Guarda Revolucionária iraniana divulgou um comunicado afirmando que o ataque ocorrido na quinta-feira aconteceu enquanto o avião realizava uma operação de reabastecimento de um caça norte-americano.

Horas antes, o Comando Central das Forças Armadas dos Estados Unidos (Centcom) havia informado que um avião de reabastecimento caiu no oeste do Iraque, mas declarou que a perda do KC-135 “não foi causada por fogo inimigo ou amigo”.

“As operações de resgate estão em andamento”, informou o Centcom em comunicado. O comando também afirmou que outra aeronave envolvida no incidente conseguiu pousar em segurança.

Segundo os militares norte-americanos, o acidente ocorreu em “espaço aéreo aliado durante a Operação Epic Fury”, ofensiva em que Estados Unidos e Israel realizam ataques contra o Irã.

O Centcom não divulgou detalhes sobre o número de pessoas a bordo nem sobre o estado de saúde dos tripulantes no momento do comunicado.

“Mais informações serão divulgadas à medida que os desdobramentos ocorrerem”, afirmou o comando, pedindo paciência enquanto reúne detalhes adicionais e presta esclarecimentos às famílias dos militares envolvidos.

A perda do KC-135 representa o quarto acidente aéreo envolvendo aeronaves norte-americanas desde o início da guerra contra o Irã. Antes disso, três caças F-15 foram abatidos por fogo amigo do Kuwait.

O Boeing KC-135 Stratotanker tem cerca de 41,5 metros de comprimento e quase 40 metros de envergadura. Equipado com quatro motores, o avião pode transportar mais de 38 toneladas de carga útil, dependendo da configuração.

Sobre o andamento do conflito no Oriente Médio, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na quinta-feira que a guerra contra o Irã está “avançando rapidamente”, reiterando uma visão otimista sobre o desenvolvimento do conflito, embora ainda não tenha apresentado um prazo para o fim das operações.

Durante um evento na Casa Branca em comemoração ao Mês da História das Mulheres, do qual participou ao lado da primeira-dama Melania Trump, o republicano afirmou que “o que precisa ser feito está sendo feito” para alcançar os objetivos dos Estados Unidos na região.

Em declarações anteriores, Trump também afirmou que o aumento dos preços do petróleo provocado pela guerra e a interrupção do fluxo no Estreito de Ormuz podem gerar “muito dinheiro” para os Estados Unidos, atualmente o maior produtor de petróleo do mundo.