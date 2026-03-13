Associação Ser Mulher inicia cursos profissionalizantes gratuitos e ainda disponibiza vagas

Por GUAJARÁ NOTÍCIAS

Publicada em 13/03/2026 às 09h10

A Associação Beneficente Ser Mulher, entidade que desenvolve ações sociais voltadas à capacitação e inclusão produtiva em Guajará-Mirim (RO), deu início aos cursos profissionalizantes gratuitos de pintura em tecido, corte e costura e confecção de pano de prato, iniciativas voltadas especialmente à qualificação de pessoas que desejam ingressar ou se fortalecer no mercado de trabalho.

A presidente da entidade, professora Lucila Socorro de Oliveira, informou que as atividades já começaram e têm apresentado grande procura por parte da comunidade. Segundo ela, a iniciativa tem alcançado resultados positivos logo nas primeiras turmas, demonstrando o interesse dos participantes em adquirir novos conhecimentos e desenvolver habilidades voltadas ao empreendedorismo.

Apesar da boa adesão, a coordenação do projeto destaca que ainda existem vagas disponíveis para interessados em participar das capacitações. A professora Lucila reforça que todo o processo é gratuito, desde a inscrição até a participação nas aulas, garantindo oportunidade de aprendizado sem custos para os participantes.

A proposta da Associação Ser Mulher é oferecer ferramentas práticas para que os alunos possam, no futuro, desenvolver atividades autônomas, gerar renda e até iniciar pequenos negócios próprios, fortalecendo a autonomia financeira e a valorização profissional.

Os interessados em participar podem procurar diretamente a sede da Associação Beneficente Ser Mulher, localizada na Avenida Estevão Corrêa, no bairro Santa Luzia, em Guajará-Mirim, onde poderão realizar a inscrição e obter mais informações sobre os cursos.

Com iniciativas voltadas à formação e ao desenvolvimento social, a entidade segue atuando como um importante instrumento de apoio à população que busca qualificação profissional e novas oportunidades no mercado de trabalho.