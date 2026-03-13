Alunos participam de atividade sobre arborização urbana com equipe da Sema
Por Assessoria
Publicada em 13/03/2026 às 08h59
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Estudantes do 9º ano da Escola Anísio Serrão de Carvalho participaram, nesta semana, de uma atividade de educação ambiental sobre arborização urbana, promovida em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) de Pimenta Bueno.

A ação foi realizada com a turma 9º 1, do professor Marcelo Teixeira Portella, com o objetivo ampliar o conhecimento dos alunos sobre a importância das árvores no ambiente urbano, destacando seus benefícios para a qualidade de vida da população, para o equilíbrio ambiental e para a melhoria do clima nas cidades.

Durante a atividade, a viveirista do município, Ana Paula, juntamente com as responsáveis pela Educação Ambiental da SEMMA, Janaine e Erica, compartilharam orientações sobre o plantio correto, os cuidados necessários para o desenvolvimento das árvores e o papel da arborização na preservação ambiental.

Como parte da ação educativa, mudas de árvores foram distribuídas aos estudantes, incentivando a prática do plantio e a participação ativa na preservação do meio ambiente e no fortalecimento da arborização do município.

A iniciativa integra as ações de educação ambiental desenvolvidas pela SEMMA, que buscam conscientizar a comunidade escolar e incentivar atitudes responsáveis em relação à natureza e ao futuro da cidade.

Geral PIMENTA BUENO
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