Semed abre novas vagas de estágio remunerado para estudantes de Pedagogia

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) de Rolim de Moura está com vagas abertas para estágio remunerado destinadas a estudantes do curso de Pedagogia. A iniciativa tem como objetivo fortalecer o apoio pedagógico nas unidades escolares da rede municipal e, ao mesmo tempo, oferecer oportunidade de experiência prática aos acadêmicos da área.
As inscrições seguem abertas até o dia 18 de março. Os estudantes selecionados receberão auxílio bolsa e vale transporte, garantindo apoio financeiro durante o período de estágio.
As oportunidades estão distribuídas em diversas unidades escolares do município. Confira a distribuição das vagas:
Cora Coralina – Extensão: 2 vagas
Cora Coralina – Sede: 2 vagas
Balão Mágico: 5 vagas
Dionísio Quintino: 4 vagas
Altenir Tavares: 2 vagas
João Batista: 5 vagas
Valdecir Sgarbi: 2 vagas
Dina Sfat: 2 vagas
José Veríssimo: 5 vagas
Maria de Fátima: 2 vagas
Os interessados devem procurar a Secretaria Municipal de Educação (Semed), localizada na Avenida Curitiba com a Rua Jaguaribe, em Rolim de Moura.
Para mais informações, os candidatos podem entrar em contato pelo telefone (69) 99290-3353.
A iniciativa reforça o compromisso da Semed em valorizar a formação de futuros educadores e fortalecer o atendimento nas escolas da rede municipal.
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