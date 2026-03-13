Semed abre novas vagas de estágio remunerado para estudantes de Pedagogia

Por Assessoria

Publicada em 13/03/2026 às 08h47

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) de Rolim de Moura está com vagas abertas para estágio remunerado destinadas a estudantes do curso de Pedagogia. A iniciativa tem como objetivo fortalecer o apoio pedagógico nas unidades escolares da rede municipal e, ao mesmo tempo, oferecer oportunidade de experiência prática aos acadêmicos da área.

As inscrições seguem abertas até o dia 18 de março. Os estudantes selecionados receberão auxílio bolsa e vale transporte, garantindo apoio financeiro durante o período de estágio.

As oportunidades estão distribuídas em diversas unidades escolares do município. Confira a distribuição das vagas:

Cora Coralina – Extensão: 2 vagas

Cora Coralina – Sede: 2 vagas

Balão Mágico: 5 vagas

Dionísio Quintino: 4 vagas

Altenir Tavares: 2 vagas

João Batista: 5 vagas

Valdecir Sgarbi: 2 vagas

Dina Sfat: 2 vagas

José Veríssimo: 5 vagas

Maria de Fátima: 2 vagas

Os interessados devem procurar a Secretaria Municipal de Educação (Semed), localizada na Avenida Curitiba com a Rua Jaguaribe, em Rolim de Moura.

Para mais informações, os candidatos podem entrar em contato pelo telefone (69) 99290-3353.

A iniciativa reforça o compromisso da Semed em valorizar a formação de futuros educadores e fortalecer o atendimento nas escolas da rede municipal.