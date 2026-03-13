São Paulo assume liderança; Quarta fase da Copa do Brasil; Tabelinha Rondoniense ...

Por João Rafael Costa

Publicada em 13/03/2026 às 09h00

São Paulo assume liderança do Brasileirão. Confrontos da quarta fase da Copa do Brasil. Tabelinha Rondoniense: Cristian Ribera faz história no gelo e Ji-Paraná brilha enquanto Porto Velho se despede da Copa do Brasil

São Paulo e Flamengo avançam na Série A em rodada de tropeços de paulistas; enquanto isso, o mata-mata da Copa do Brasil ganha data e define os próximos caminhos rumo ao título.

Brasileirão - A 5ª rodada do Brasileirão mudou o topo da classificação! O São Paulo venceu a Chapecoense por 2 a 0 e, beneficiado pela derrota do Palmeiras por 2 a 1 para o Vasco, assumiu a liderança isolada. A noite marcou estreias vitoriosas para os técnicos Roger Machado e Renato Gaúcho.

Outro destaque foi o Fluminense, que bateu o Remo e saltou para o 3º lugar. Já o Bragantino buscou um empate heroico contra o Grêmio no Sul. A disputa pelo título nacional está cada vez mais quente.

Quarta

A quarta-feira de Brasileirão foi agitada! No Maracanã, o Flamengo bateu o Cruzeiro por 2 a 0, com gols de Pedro e Carrascal, subindo para a 5ª posição. Já em Salvador, o clássico Ba-Vi terminou em 1 a 1, deixando o Bahia no G-4 com oito pontos.

A grande surpresa da noite veio de São Paulo: o Coritiba dominou o Corinthians e venceu por 2 a 0, saltando para a quarta colocação. Enquanto o Coxa celebra o bom início, o Cruzeiro amarga a vice-lanterna sem nenhuma vitória na competição.

Copa do Brasil - O sorteio definiu o destino dos 24 sobreviventes na Copa do Brasil! Na próxima semana, 12 confrontos diretos decidirão quem segue vivo na briga. O destaque fica para o clássico paranaense entre Londrina e Operário, além do duelo entre Sport e Athletic-MG.

A regra é clara: jogo único e eliminatório. Em caso de empate no tempo normal, a vaga será decidida nos pênaltis. A CBF deve confirmar os horários em breve, mas a emoção já está garantida para quarta e quinta-feira.

Tabelinha Rondoniense

Ji-Paraná confirma liderança e define semifinais do estadual, enquanto o rondoniense Cristian Ribera conquista prata histórica na neve e o Porto Velho se despede da Copa do Brasil com honra.

Estadual - Fim da primeira fase com festa no Biancão. O Ji-Paraná confirmou o favoritismo, aplicou 3 a 0 no Genus e garantiu a liderança isolada do Estadual. Com a moral alta, o Galo da BR agora foca na semifinal contra o Rondoniense, que empatou em 2 a 2 com o Guaporé e fechou o G-4.

No outro lado da chave, o vice-líder Porto Velho medirá forças contra o Guaporé. Agora é mata-mata: qualquer erro pode ser fatal na busca pelo título de 2026.

Ouro - O Brasil acaba de fazer história na neve! Cristian Ribera, de 23 anos, conquistou a medalha de prata no sprint masculino (categoria sitting) nos Jogos Paralímpicos de Inverno. O feito, alcançado nesta terça-feira (10), é a primeira medalha paralímpica de inverno do país.

Após bater na trave em Pequim 2022, o rondoniense transformou a frustração em ouro no Mundial de 2025 e, agora, consagra sua carreira com o pódio olímpico na Itália. Orgulho para o esporte nacional!

Copa do Brasil - O sonho da Copa do Brasil chegou ao fim para o Porto Velho, mas com a sensação de dever cumprido. Na quarta-feira (11), a Locomotiva lutou muito, mas foi batida pelo Atlético-GO por 1 a 0. O gol do Dragão foi marcado por Marrony, aos 21 minutos, em um contra-ataque letal.

Mesmo com o placar adverso, o time rondoniense pressionou e quase empatou com Yan, parando em defesa milagrosa do goleiro goiano. Ao apito final, os torcedores que lotaram o estádio Aluízio Ferreira aplaudiram de pé a entrega dos jogadores.