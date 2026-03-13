Confúcio, Sílvia, Máximo, Scheid e Gurgacz são os nomes “quentes” para o Senado; e indicados de Maurício foram exonerados?

Por Sérgio Pires

Publicada em 13/03/2026 às 08h51

MILITARES QUEREM EXPLICAÇÕES DE LULA SOBRE O QUE ESTÁ ACONTECENDO NO STF. SERÁ QUE ISSO MERECE ALGUM CRÉDITO?

Nestas alturas do campeonato, com tantas informação, contrainformação, Fake News, canalhices e mentiras, não se sabe exatamente qual a gravidade do recado que algumas lideranças militares enviaram ao presidente Lula, segundo divulgaram fontes ligadas à Rede Globo, como o jornalista Merval Pereira.

Acovardados durante todas as injustiças praticadas inclusive contra companheiros de farda, humilhados, condenados e presos e, ainda, silentes, pela omissão, sobre tudo o que aconteceu nas narrativas criadas sobre o no 8 de Janeiro, pode-se crer que agora eles estariam indignados? Ou alguém já esqueceu da ridícula atuação de um comandante militar que avisava que iria proteger os que protestavam defronte os quartéis, encaminhando-os para ônibus que os levava diretamente para a cadeia e depois, ainda, se vangloriava disso?

Por tudo isso, é com algum ceticismo que muita gente analisa o “aviso” ou “alerta” dado por lideranças das Forças Armadas ao presidente Lula, questionando sobre o que está acontecendo com a corrupção desenfreada, principalmente em relação a ministros do STF sob suspeita. Farão o que, caso não aconteça nada aos acusados, o que, aliás, é muito provável que ocorra?

Milhões de brasileiros pediram ajuda das Forças Armadas, em dezenas de grandes manifestações país afora. Clamavam pela volta da democracia, das liberdades, protestavam contra o STF e seus constantes pisoteios na Constituição. Claro que houve exageros, com pedidos de tomada do poder pela força, mas isso nunca se transformou em ação. Muitos hoje estão condenados a penas absurdas. Os militares, contudo, nunca protestaram contra isso.

No 8 de Janeiro, quando houve aquela mobilização recheada de ilegalidades, mas todas obviamente apenas atos de vandalismo, governo e STF, com aval dos militares, criaram um fictício golpe de Estado, mesmo sem um tiro, nenhum cadáver, nenhuma arma apreendida. Os militares apoiaram.

Com que moral eles, só agora, vão pedir explicações ao Presidente? Lula deve se preocupar ou continuar a tratar o assunto como secundário? Segundo Merval Pereira, o Planalto ficou “preocupado”. Será que ficou mesmo ou tudo é apenas jogo de cena, para acalmar a opinião pública? Aguardemos, pois, os próximos acontecimentos.

HÁ QUASE 40 ANOS ATUANDO NA SEFIN, FRANCO ONO É O NOVO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO ESTADO

Foi uma surpresa pela decisão desta semana, embora o assunto já houvesse sido comentado há mais tempo. Faltando nove meses e pouco mais para o final do seu segundo governo, Marcos Rocha trocou o comando de uma das mais importantes secretarias da administração estadual: a de Finanças. Durante sete anos e quase três meses, a cadeira de secretário foi ocupado por Luis Fernando Pereira da Silva, um técnico competente, sempre elogiado, aliás, pelo próprio Governador.

Em decretos publicados com data desta quinta-feira, Rocha exonerou Luis Fernando e nomeou para seu posto o até gora adjunto, Franco Maegaki Ono, outro importante membro da Secretaria, que há anos milita em funções dentro dela, passando mais de um governo. Ao que se ouviu nos bastidores, Luis Fernando não vai deixar a administração pública, convocado que já teria sido pelo Governador para ocupar outras funções, ainda não conhecidas.

Franco Ono é auditor fiscal. Ingressou na Sefin por concurso, em 1987 e portanto, no ano que vem, completará 40 anos atuando como servidor público especializado. Durante a pandemia, Franco Ono correu sérios riscos, inclusive de morte, mas conseguiu vencer o vírus e, quando retornou ao trabalho, em 2023, recebeu várias homenagens não só dos colegas, como também do Sindicato dos Auditores Fiscais. No meio, além do reconhecimento por sua alta capacidade profissional, Ono também desfruta do respeito e amizade dos seus colegas de quase quatro décadas.

NO LANÇAMENTO DA CANDIDATURA DE MARCOS ROGÉRIO, COMO AS LIDERANÇAS DO PL VÃO SE REFERIR AO GOVERNO RONDONIENSE?

O que acontecerá de fora do comum no lançamento da candidatura de Marcos Rogério ao Governo, neste sábado, em Ji-Paraná? Obviamente que em seu discurso ele vai atacar o governo Marcos Rocha, de quem sempre foi adversário. Mas o que fará Fernando Máximo, que assinará ficha com o PL para ser o principal nome do partido ao Senado? Vai também fazer críticas ao governador que o lançou na vida pública, colocando-o como secretário de saúde e, de lá, para o salto à Câmara Federal?

Em relação a Bruno Scheid, o segundo nome ao Senado (com o aval pessoal de Jair e Michelle Bolsonaro) também se espera duras críticas, até porque, embora tenha participado do governo Rocha bem no início, Scheid teria saído pela porta dos fundos e em litígio com o governo. Já outro líder do PL, Jaime Bagattolli, sempre fez oposição ao governo Marcos Rocha e deve deixar isso claro em seu pronunciamento.

E o presidenciável Flávio Bolsonaro, de que forma vai se referir ao governador rondoniense, antes um dos nomes mais próximos ao seu pai, Jair Bolsonaro? Marcos Rocha hoje preside o diretório regional do PSD e vai apoiar outro candidato, o prefeito de Cacoal, Adailton Fúria. Obviamente que a questão é regional, com o confronto entre os dois Marcos que vêm desde a última disputa eleitoral.

As lideranças nacionais do PL (incluindo o presidente Valdemar da Costa Neto) e o senador Rogério Marinho, irão se referir ao governo e ao governador de Rondônia como adversários? Estes serão detalhes importantes no evento marcado para a manhã deste sábado, em Ji-Paraná!

CINCO NOMES QUENTES PARA O SENADO, NUMA ELEIÇÃO QUE PODE SER CONSIDERADA A MAIS IMPORTANTE DE TODAS

Com a oficialização de Fernando Máximo e Bruno Scheid como candidatos do PL ao Senado, a relação dos candidatos está praticamente fechada, ao menos entre os nomes que teriam maiores condições de ocuparem as duas vagas a que Rondônia tem direito. Estão nela o atual senador Confúcio Moura; a atual deputada federal Silvia Cristina, que até há pouco liderava as pesquisas informais, ao lado do governador Marcos Rocha e o empresário e ex-senador Acir Gurgacz.

Obviamente que vão surgir novos possíveis postulantes, mas, neste momento e se a eleição fosse hoje, com toda a certeza entre estes cinco nomes (já que Marcos Rocha reafirma que não disputará a eleição e permanecerá no mandato até o final) sairão os dois novos senadores de Rondônia. Três são candidatos de direita e do conservadorismo, mas dois deles, Confúcio Moura e Acir Gurgacz, representam partidos aliados ao governo Lula.

Em todos os comentários e discursos políticos, ouve-se que a eleição de senadores, este ano, pode se tornar mais decisiva para o país do que a própria eleição Presidencial. São os senadores que podem conter os exageros e aberrações do STF, por exemplo e é nisso que os direitistas e conservadores não só de Rondônia como todo Brasil apostam.

Já os esquerdistas querem manter o Senado sob seu comando, com maioria, inclusive apostando em mais uma eleição do presidente Lula. Em Rondônia, a direita elegerá dois representantes ou será uma cadeira para cada uma das frentes políticas?

INDICADOS DE MAURÍCIO CARVALHO SÃO EXONERADOS? NENHUMA FONTE CONFIÁVEL CONFIRMA A INFORMAÇÃO

Claro que este tipo de informação não é confirmada publicamente. Por isso, o possível afastamento do governador Marcos Rocha e seu grupo político do grupo da família Carvalho, não tem um posicionamento claro. É real ou é Fake? Várias fontes consultadas por este Blog, incluindo o próprio Governador e o deputado federal, líder da nossa bancada no Congresso, não tiveram resposta concreta. Mas, nos meios políticos, nos bastidores e nos corredores do Poder e da Assembleia Legislativa, há quem afirme que o rompimento é real.

Na última eleição municipal, Rocha e sua turma apoiaram a candidatura de Mariana Carvalho, membro da família que sempre foi mais próximo do Governador. Depois disso, no União Brasil, ainda sob o comando de Júnior Gonçalves, Maurício Carvalho começou a tomar conta da sigla, deixando Marcos Rocha fora do comando partidário. O andamento das alianças para a eleição de outubro, afastou ainda mais os dois grupos.

Nesta semana, segundo informações de bastidores não confirmadas oficialmente por ninguém, teria havido o rompimento definitivo, com o Governador exonerando alguns indicados por Maurício Carvalho de seus cargos. Já outra fonte diz que houve apenas quatro exonerações há cerca de 45 dias e nada mais do que isso. Várias pessoas que conversaram com o Governador nos últimos dias, garantem que não ouviram dele qualquer afirmação sobre um eventual afastamento de Carvalho.

Não se tem, ainda, mais detalhes sobre o assunto, mas nos meios políticos não os rumores são fortes. Mas, no mínimo se pode deduzir que os agora ex-aliados tomaram rumos diferentes e antagônicos, em relação à disputa eleitoral de outubro.

RONDÔNIA ENSINA COMO COMBATER AS FACÇÕES TERRORISTAS: CRIMES DELAS CAÍRAM 65 POR CENTO EM UM ANO

O temor do governo brasileiro é que os americanos considerem as facções criminosas como entidades terroristas. As forças nacionais de segurança, que estão ajudando a queimar casas de produtores rurais e de garimpeiros, poderiam ser utilizadas para um combate forte a estes criminosos. Como, aliás, está fazendo a polícia de Rondônia.

A principal prova do avanço da segurança pública contra as facções é o relatório apresentado pela Secretaria de Segurança Pública. Os números demonstram uma redução significativa, especialmente nos crimes contra a vida, indicando uma mudança relevante no cenário da segurança pública em Rondônia.

Uma análise dos dados consolidados sobre ataques perpetrados por integrantes de facções criminosas aponta uma queda expressiva nos índices de violência em 2025 quando comparado ao ano anterior. Os números demonstram uma redução significativa, especialmente nos crimes contra a vida, indicando uma mudança relevante no cenário da segurança pública em Rondônia.

Dados oficiais: em 2024 foram registrados 168 ataques atribuídos a integrantes de facções criminosas, que resultaram em 205 vítimas. Desse total, 84 casos foram homicídios consumados e 121 tentativas de homicídio. Já em 2025, os registros apresentaram queda acentuada. Foram contabilizados 59 ataques, que resultaram em 81 vítimas. Entre esses casos, 29 foram homicídios consumados e 52 tentativas de homicídio.

Na comparação entre os dois anos, segundo a Sesdec, os dados revelam uma redução de 109 ataques, o que representa uma queda praticamente 65 por cento. O número total de vítimas também diminuiu de forma significativa, passando de 205 para 81, o que corresponde a uma redução de 60 por cento.

Segundo a Sesdec, esse resultado pode estar associado ao fortalecimento das ações de enfrentamento ao crime organizado, incluindo operações policiais, prisões de integrantes e lideranças de organizações criminosas, além do trabalho contínuo de inteligência e integração entre as forças de segurança. Investimentos em tecnologia, estrutura e integração entre as instituições também têm contribuído para ampliar a capacidade de resposta do Estado no combate à criminalidade.

BAROFALDI, LÍDER DOS PECUARISTAS DE RONDÔNIA, COMEMORA DECRETO QUE AMPLIA COMPETITIVIDADE DA NOSSA CARNE NO MERCADO

A Associação dos Pecuaristas de Rondônia (APRON) comemora a publicação de Decreto que marca um avanço importante para a pecuária do Estado. A medida, que reduz a carga tributária nas operações interestaduais de gado bovino destinado ao abate, é resultado de um processo de diálogo institucional entre o setor produtivo, o Governo de Rondônia e a Assembleia Legislativa, com o objetivo de ampliar a competitividade da cadeia da carne.

A entidade que lidera os pecuaristas rondonienses destaca que o decreto “cria novas oportunidades de mercado para o produtor rural e fortalece um dos setores mais estratégicos da economia estadual”. A nova legislação estabelece redução equivalente a 66,67 por cento do ICMS incidente nas operações interestaduais realizadas por produtores rurais pessoa física. Com isso, a carga tributária efetiva seja equivalente a 4 por cento sobre o valor da operação.

A medida se aplica às vendas destinadas aos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e São Paulo, importantes polos da indústria frigorífica nacional. A norma estabelece ainda que o benefício terá vigência até 30 de junho de 2026 ou até que o volume de operações beneficiadas alcance 500 mil cabeças de gado, o que ocorrer primeiro. Como contrapartida, os produtores deverão recolher 1 por cento do valor do incentivo fiscal ao Fundo Estadual de Defesa Sanitária Animal (FESA-RO), contribuindo diretamente para o fortalecimento da sanidade do rebanho rondoniense.

Para o presidente da APRON, Adélio Barofaldi, “a iniciativa representa um passo concreto para melhorar o ambiente de negócios da pecuária no Estado”. Ele comemora que “a publicação do decreto demonstra sensibilidade do Governo de Rondônia às demandas do setor produtivo. A redução da carga tributária nas operações interestaduais cria melhores condições de mercado, amplia as alternativas comerciais e fortalece a competitividade do produtor rondoniense”, afirma.

IDOSO, DOENTE, ACUSADO DE MATAR MAIS DE 50 PESSOAS DEIXA A PRISÃO DEPOIS DE 30 ANOS CUMPRINDO PENA

Por ser idoso, por ter sido condenado quando a lei dizia que ninguém pode ficar atrás das grades no Brasil por mais de 30 anos (as penas que aumentam, por exemplo, por crimes de feminicídio, para 40 anos de cadeia, não podem retroagir!), um assassino condenado a 196 anos de prisão sairá livre, leve e solto, nesta semana, em São Paulo. Condenado à prisão até 18 de setembro de 2189, Jonas Félix da Silva, o Jonas, 69 anos, era um justiceiro, daqueles contratados para matar.

Jonas foi preso pela primeira vez em 9 de novembro de 1992. O presidiário está recolhido na Penitenciária de Presidente Bernardes, no oeste paulista, é idoso e enfrenta problemas de saúde. Nesta semana completou três décadas atrás das grades. Se fosse condenado hoje, por crimes de feminicídio, por exemplo, ele ainda teria que ficar mais dez anos preso.

No total, o matador foi acusado por nada menos do que 50 assassinatos, alguns com requintes de crueldade, mas confessou “apenas” 34 mortes. Jonas relata que começou a matar por vingança, em 1986, quando sua casa foi invadida por bandidos, que estupraram sua mulher e apavoraram seus três filhos. “Em toda a vida, só matei bandidos, ninguém inocente”, afirmou, quando condenado.

O caso lembra o João Acácio, o famoso “Bandido da Luz Vermelha” brasileiro, dos anos 60, que também ficou preso por 30 anos. Poucos meses depois de posto em liberdade, foi assassinado.

A 228 DIAS DO SEGUNDO TURNO DA DISPUTA PRESIDENCIAL, LULA E FLÁVIO BOLSONARO ESTÃO EMPATADOS, SEGUNDO A QUEST

Em dezembro, as pesquisas apontavam que, caso a eleição fosse naquele mês do ano passado, o presidente Lula seria facilmente reeleito. Seu principal adversário, Flávio Bolsonaro, recém lançado à Presidência naquele tempo, tinha dez pontos atrás. Agora, na pesquisa Quest divulgada nesta terça-feira, três meses depois, a história é outra: caso a eleição fosse agora, Flávio teria 41 por cento das intenções de voto e Lula exatamente o mesmo percentual, num disputa de segundo turno.

Segundo a pesquisa Quest – registrada no TSE sob o número BR - 05 809 – 2026 e que ouviu 2004 eleitores entre 6 e 9 de maio, o filho do ex-presidente Bolsonaro tirou a diferença dos dez pontos, enquanto Lula foi caindo, até ficar igual ao atual Presidente, do PT. Lula chegou a ter 45 pontos em janeiro e caiu quatro pontos. Já Flávio, que em janeiro tinha 38 por cento das intenções de voto, cresceu três pontos. Dos entrevistados, 16 por cento disseram que votariam em branco, anulariam seu voto ou não irão à sessão eleitoral para votar.

Qualquer outro cenário com outros adversários, Lula ganharia de todos. Ficaria à frente pelo menor nove pontos de Ratinho Junior; dez pontos de Romeu Zema; 12 pontos de Ronaldo Caiado; onze pontos de Eduardo Leite e 14 à frente de Aldo Rebelo.

A 207 dias do primeiro turno e a 228 do segundo turno, o cenário é este. As convenções que vão oficializar as candidaturas vão acontecer em junho. Até lá, como estarão Lula e Flávio Bolsonaro perante o eleitorado brasileiro.

PERGUNTINHA

Na sua opinião, entre zero e 10, quais as chances reais de que o pedido de afastamento do covardão e enrolado presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, seja aprovado e ele defenestrado do seu cargo, pelo pedido feito pelo senador Eduardo Girão, em nome do Partido Novo?