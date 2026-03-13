Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes segue com trabalhos para revitalização de faixas

Por Jairo Ardull

Publicada em 13/03/2026 às 08h31

A Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes (AMT) da Prefeitura de Ji-Paraná mantém o processo de revitalização das faixas para pedestres. Na quinta-feira (12), as equipes atuaram em vias do bairro 2 de Abril, próximo ao Terminal Rodoviário Antônio José Cândido, no 1º distrito.

De acordo com o presidente da AMT, Oribe Júnior, a revitalização das faixas é prioritária para a segurança viária da cidade. Segundo ele, os trabalhos para conservação da sinalização horizontal e vertical são permanentes. “Independente de fazer sol ou chuva, estamos atuando para manter o nosso trânsito com o menor nível de acidentes”, frisou.

Foram revitalizadas as faixas para pedestres da avenida 2 de Abril e ruas dos Mineiros e 22 de Novembro. Oribe Júnior informou que houve desgaste natural da pintura em função do período chuvoso. “Na nossa região, isso é bem comum. Nosso cronograma de trabalho contempla para toda a cidade”, admitiu.

“A sinalização da faixa para pedestres não só orienta motoristas e pedestres, ela também contribui para a redução de acidentes, isso, se quem estiver ao volante souber respeitá-la. Por isso, é tão importante prestar atenção nestes pontos. A maioria dos nossos acidentes, na área urbana, ocorre por pura desatenção. A cidade está bem sinalizada”, reconheceu.