Jovem é morto e outro fica gravemente ferido em ataque a tiros na zona Norte

Por hora1rondonia.com

Publicada em 13/03/2026 às 08h40

Um ataque a tiros registrado na noite de quinta-feira (12) deixou um jovem morto e outro gravemente ferido na Rua Montes Claros, no bairro Nacional, zona Norte de Porto Velho. O crime mobilizou equipes da Polícia Militar e agora é investigado pela Polícia Civil.

A vítima fatal foi identificada como Thaian de apenas 18 anos, que não resistiu aos ferimentos. O outro baleado, Carlos de 21 anos, foi socorrido em estado grave e segue internado sob cuidados médicos.

De acordo com informações apuradas, imagens de câmeras de monitoramento registraram toda a dinâmica do atentado. Os dois jovens estavam em frente a uma vila de apartamentos, em um momento de lazer, fazendo selfies, quando foram surpreendidos por dois criminosos que chegaram em uma motocicleta. Sem qualquer chance de defesa, os suspeitos efetuaram vários disparos contra as vítimas e fugiram rapidamente do local logo após o ataque.

Populares que presenciaram a cena prestaram socorro às vítimas e as levaram às pressas para a Policlínica Ana Adelaide. No entanto, pouco tempo após dar entrada na unidade de saúde, Thaian Vitor Nascimento não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado pela equipe médica. Já Carlos Eduardo recebeu os primeiros atendimentos médicos e, devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser transferido para o Hospital e Pronto-Socorro João Paulo II, onde permanece internado.

Durante os trabalhos no local do crime, a Polícia Militar realizou o isolamento da área e encontrou nove cápsulas deflagradas de pistola calibre .380, evidenciando a intensidade do ataque. Até o momento, os autores do crime não foram localizados. O caso está sendo investigado por agentes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que trabalham para identificar os suspeitos e esclarecer a motivação do atentado.