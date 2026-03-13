Homem condenado a 16 anos por estupro de vulnerável é preso pela PTRAN

Por rotapolicialnews.com

Publicada em 13/03/2026 às 08h30

Um homem identificado pelas iniciais M.P.M. foi preso na quinta-feira (12), no bairro Beira Rio, em Rolim de Moura, após ser localizado por uma equipe da Polícia Militar durante patrulhamento de rotina.

Segundo informações, a guarnição da PTRAN realizava rondas pela região quando avistou o suspeito. Durante a abordagem e consulta ao banco de dados das forças de segurança, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra o indivíduo, expedido pela Justiça de Rolim de Moura.

Ainda conforme os dados, o homem possui condenação de 16 anos de prisão em regime fechado pelo crime de Estupro de vulnerável.

Diante da situação, os policiais deram cumprimento ao mandado de prisão. A equipe da PTRAN contou com o apoio de outra guarnição para realizar a condução do suspeito até a UNISP de Rolim de Moura, onde foram realizados os procedimentos de praxe.

Após o registro da ocorrência, o homem foi encaminhado à Casa de Detenção, onde permanecerá à disposição da Justiça para cumprimento da pena.