Polícia Militar cumpre mandado de prisão na zona rural de Pimenta Bueno

Publicada em 23/01/2026 às 08h40
Na quinta-feira, 22 de janeiro de 2026, uma guarnição da Polícia Militar realizou o cumprimento de um mandado de prisão na zona rural do município de Pimenta Bueno (RO).
A equipe policial tomou conhecimento da ordem judicial e recebeu informações de que o indivíduo procurado estaria na região rural, nas proximidades de uma linha vicinal. Diante das informações, foram iniciadas diligências com o objetivo de localizá-lo.
Durante a ação, os policiais lograram êxito em localizar o suspeito em uma propriedade rural, onde ele exercia atividades laborais e frequentava a comunidade local. Após a abordagem, foi confirmado que havia mandado de prisão em vigor, expedido pelo Poder Judiciário da comarca de Pimenta Bueno.
O indivíduo foi detido e encaminhado ao Hospital Público Municipal para a realização de Exame de Corpo de Delito e, posteriormente, apresentado à autoridade policial de plantão no presídio local, juntamente com a documentação legal pertinente, para as providências cabíveis.
A Polícia Militar reforça seu compromisso com o cumprimento das decisões judiciais e com a manutenção da ordem e da segurança pública em todo o estado.
