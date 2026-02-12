Henri Castelli nega fortuna milionária após rumores e diz: “Se procurar na minha conta não tem R$ 50”

Publicada em 12/02/2026 às 15h31
De barco, nos Estados Unidos, o ator Henri Castelli decidiu esclarecer especulações que circularam nas redes sociais sobre sua situação financeira. Atualmente morando no Alabama, ele comentou os boatos durante um passeio nesta quarta-feira (11), data em que também agradeceu pelas mensagens recebidas pelo aniversário de 48 anos.
Nos stories, Henri rebateu informações que apontavam que ele teria acumulado uma fortuna milionária, incluindo até suposta propriedade de ilha. “Vi na internet hoje e estavam dizendo que eu tenho uma fortuna milionária, que eu tenho ilha… Saiu hoje que eu era milionário e que tinha fortuna não sei aonde. Se procurar na minha conta não tem R$ 50”, afirmou.
O ator destacou que não mede a própria realização por bens materiais e ressaltou o valor da família e da saúde. “Não importa! A maior felicidade, o maior prêmio está aqui dentro (batendo no coração), com a minha mãe ali, minha família me cuidando e cuidando da minha saúde. Isso realmente importa e não tem preço”, disse.
Henri também relembrou sua passagem pelo Big Brother Brasil 26, afirmando que entrou na competição com foco na vitória. “A gente aproveita porque tem amigos, família e ralou muito, comeu muita grama e poeira para chegar onde chegou. Mas ainda falta muito a conquistar. Não pretendo ficar parado. Eu não entrei no Big Brother de brincadeira, não. Entrei para ganhar o prêmio. Eu precisava ganhar o prêmio, mas de repente saí. Mas estou feliz e bem, que é o principal”, declarou.
Durante o confinamento, o ator apresentou crises convulsivas que resultaram em sua saída do programa. Em relatos recentes, informou que segue sob acompanhamento médico, com mudanças na rotina e uso de medicação específica para crises convulsivas parciais pelos próximos três meses.
