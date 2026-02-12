Publicada em 12/02/2026 às 16h23
Demandas relacionadas à regularização fundiária, ao acesso ao crédito rural e à continuidade das atividades produtivas estiveram no centro de uma reunião realizada na quarta-feira (11) entre produtores rurais da região do Soldado da Borracha, em Cujubim, e o deputado federal Lúcio Mosquini.
Durante o encontro, foi relatado que trabalhadores da área, responsáveis há anos pela produção e geração de renda no município, enfrentam insegurança jurídica quanto à posse de suas terras. Também foram mencionadas limitações impostas após a criação de unidades de conservação, apontadas como fator que tem impactado diretamente o exercício das atividades produtivas.
Segundo o parlamentar, a reunião foi considerada relevante para ouvir as reivindicações da categoria e compreender os obstáculos enfrentados na região. Ele afirmou que as demandas envolvem não apenas a regularização das áreas, mas também entraves burocráticos que dificultam o acesso a financiamentos e a manutenção da produção rural.
Mosquini declarou que o trabalho seguirá sendo conduzido em articulação com produtores e órgãos competentes, com o objetivo de buscar alternativas que conciliem o cumprimento da legislação com a garantia de segurança para quem depende da terra como meio de subsistência.
A região do Soldado da Borracha, em Cujubim, tem produtores que atuam há anos no desenvolvimento econômico local. Conforme exposto na reunião, a expectativa é de que avanços nas tratativas possam oferecer maior estabilidade jurídica e condições para a continuidade das atividades no campo.
