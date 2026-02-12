Mais de 57 mil eleitores precisam regularizar o título até 06 de maio

Publicada em 12/02/2026 às 17h01
Faltam menos de 90 dias: regularize seu título até 06 de maio e garanta sua cidadania. Foto: arquivo TRE-RO.
A Justiça Eleitoral estima, que até o momento, cerca de 5 mil pessoas procuraram os cartórios eleitorais para regularizar a situação do título cancelado e, assim, garantir direitos importantes, como votar nas eleições e tomar posse em concurso público, entre outros benefícios de cidadania. Apesar do avanço, aproximadamente 57 mil eleitoras e eleitores faltosos ainda precisam regularizar a situação até 06 de maio. O prazo está se aproximando — faltam menos de 90 dias — e a orientação é não deixar para a última hora.
Considera-se eleitora e eleitor faltoso quem não votou, não justificou e não pagou a multa referente à ausência nas três últimas eleições consecutivas, sendo cada turno contado como um pleito, incluindo os suplementares. Caso não regularize a situação, o eleitor não poderá votar nas Eleições deste ano.
De acordo com as estatísticas disponíveis no Portal do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO), a maioria dos eleitores faltosos é do sexo masculino (59%). Em relação à faixa etária, os jovens de 25 a 29 anos lideram a lista de faltosos, com 14.308 eleitores.
Onde consultar?
A situação do título eleitoral deve ser verificada somente nos canais oficiais da Justiça Eleitoral:
Autoatendimento Eleitoral no portal do TRE-RO;
Aplicativo e-Título; ou
Pessoalmente, em um cartório eleitoral.
A consulta é simples, o serviço é totalmente gratuito.
Pagamento de multa
Em caso de aplicação de multa, ela será calculada por turno ausente. O pagamento pode ser feito via Autoatendimento Eleitoral, e-Título ou no cartório (por boleto, Pix ou cartão). O registro de quitação do débito ocorre automaticamente após a baixa do pagamento.
