Deputado Alan Queiroz destina R$ 150 mil para aquisição de materiais para o setor da saúde, em Candeias do Jamari

O município de Candeias do Jamari foi contemplado com a destinação de R$ 150 mil para a aquisição de materiais permanentes para o setor da saúde. O recurso foi destinado pelo deputado estadual Alan Queiroz (Podemos), atendendo solicitação do vereador Euclides da Triunfo. A destinação do valor tem o objetivo de fortalecer a estrutura administrativa e melhorar os serviços prestados à população.
A quantia será utilizada na compra de materiais permanentes essenciais para atender às demandas de saúde do município, garantindo melhores condições de trabalho aos servidores e mais eficiência no atendimento à comunidade. A destinação reforça o compromisso do parlamentar com o fortalecimento dos municípios rondonienses.
O deputado estadual Alan Queiroz destacou que a parceria com as lideranças municipais é fundamental para que os recursos cheguem onde realmente são necessários.
“Nosso compromisso é trabalhar em parceria com quem está na ponta, acompanhando de perto as necessidades da população. Atendemos ao pedido porque sabemos da importância desse recurso para melhorar a estrutura de saúde do município e garantir um serviço público mais eficiente”, afirmou.
Para o vereador Euclides da Triunfo, a ação representa um avanço importante para o município. “Esse recurso é fruto de diálogo e parceria. Agradeço ao deputado Alan Queiroz por atender nosso pedido e olhar com atenção para Candeias. Esses materiais permanentes irão contribuir diretamente para melhorar as condições de trabalho e, consequentemente, o atendimento à nossa população”, enfatizou.
A destinação dos R$ 150 mil evidencia o compromisso do deputado Alan Queiroz com investimentos que impactam diretamente na qualidade dos serviços públicos e no desenvolvimento não somente do município de Candeias do Jamari, mas em todos os municípios do estado de Rondônia.
