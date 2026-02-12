Prefeitura realiza formações do PROLEEI e da Formação Continuada para professores da rede municipal

Publicada em 12/02/2026 às 14h52
A Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou na manhã desta quarta-feira, 11 de fevereiro, o 1º Encontro Presencial do Programa Leitura e Escrita na Educação Infantil (PROLEEI), conduzido pela formadora Karyna Patrícia.
Na mesma data, também foi promovida a Formação Continuada para professores dos 1º, 2º e 3º anos do Ensino Fundamental, com as formadoras Maria Elenilce, Herma Assunção e Maria Antônia, fortalecendo as práticas pedagógicas e o aprimoramento profissional dos educadores da rede municipal.
Dando continuidade à programação, no dia 12 de fevereiro, foi realizada a Formação Continuada para professores do 4º e 5º anos, com foco na Recomposição da Aprendizagem, conduzida pelas formadoras Herma Assunção e Fernanda. Na ocasião, também houve a continuidade do 1º Encontro Presencial do PROLEEI, sob a orientação da formadora Karyna Patrícia.
As formações reforçam o compromisso da gestão municipal com a qualificação dos profissionais da educação, promovendo estratégias pedagógicas voltadas ao fortalecimento da leitura, escrita e recomposição da aprendizagem dos estudantes da rede pública municipal.
A Prefeitura de Guajará-Mirim segue investindo na formação continuada como instrumento essencial para a melhoria da qualidade do ensino no município.
