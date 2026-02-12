Prefeitura realiza ação de limpeza no loteamento Barão de Melgaço

Publicada em 12/02/2026 às 14h47
A Prefeitura de Pimenta Bueno, por meio da SEMMA, realizou uma ação de limpeza no Loteamento Barão de Melgaço, com o objetivo de melhorar o aspecto do bairro, garantir mais segurança e promover saúde pública para os moradores da região.
Os serviços executados incluíram roçagem, retirada de entulhos e limpeza de áreas públicas, contribuindo para a prevenção de focos do mosquito da dengue, além de reduzir a presença de animais peçonhentos e o acúmulo de lixo.
A administração municipal reforça que a manutenção da limpeza urbana é uma ação contínua, realizada em diversos bairros da cidade, conforme cronograma das equipes, sempre priorizando locais com maior necessidade.
A Prefeitura também destaca a importância da colaboração da população, especialmente dos proprietários de terrenos, que devem manter seus lotes limpos, evitando o descarte irregular de resíduos e contribuindo para uma cidade mais organizada e saudável.
Cuidar da cidade é uma responsabilidade de todos. Prefeitura de Pimenta Bueno, trabalhando por mais qualidade de vida para a população.
