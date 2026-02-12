Prefeitura de Espigão do Oeste alerta a comunidade que trafega pela Rodovia Lúcia Tereza

Por Assessoria
Publicada em 12/02/2026 às 14h29
Na manhã desta quarta-feira, o DER finalizou a construção de mais um redutor de velocidade, localizado nas proximidades da Globo Aves, próximo à entrada da Linha Josué Nogueira, na baixada da Globo Aves.
A sinalização já estava instalada há meses e agora o redutor está concluído. É fundamental redobrar a atenção, reduzir a velocidade e respeitar a sinalização, evitando acidentes e garantindo a segurança de todos que utilizam a via.
Trânsito seguro é responsabilidade de todos.
Prefeitura de Espigão do Oeste.
