Prefeitura de Espigão do Oeste alerta a comunidade que trafega pela Rodovia Lúcia Tereza

Publicada em 12/02/2026 às 14h29
Na manhã desta quarta-feira, o DER finalizou a construção de mais um redutor de velocidade, localizado nas proximidades da Globo Aves, próximo à entrada da Linha Josué Nogueira, na baixada da Globo Aves.

A sinalização já estava instalada há meses e agora o redutor está concluído. É fundamental redobrar a atenção, reduzir a velocidade e respeitar a sinalização, evitando acidentes e garantindo a segurança de todos que utilizam a via.

Trânsito seguro é responsabilidade de todos.

Prefeitura de Espigão do Oeste.

