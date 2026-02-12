INTERIOR

Justiça de Rondônia condena empresário por fraude fiscal; valor total do prejuízo ao erário soma R$ 883 mil

Judiciário reconhece omissão reiterada de notas fiscais entre 2012 e 2013, fixa pena de 3 anos e 4 meses em regime aberto e converte a condenação em prestação de serviços à comunidade e multa. Cabe recurso.