Inscrições para exames na Carreta do Hospital de Amor se encerram nesta sexta-feira (13)

Publicada em 12/02/2026 às 15h33
A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Saúde – Semusa, informa que as inscrições para os atendimentos da Unidade Móvel do Hospital de Amor serão encerradas nesta sexta-feira (13).
Para se inscrever, é necessário comparecer ao Centro Especializado da Mulher, localizado na rua Sebastião Cabral de Souza, nº 2662, Setor 04, no período entre as 7h30 e 17h30, e apresentar, além dos originais, cópia dos seguintes documentos: carteira de identidade, CPF, Cartão SUS e comprovante de endereço.
Os serviços oferecidos pela Carreta do Hospital de Amor acontecerão entre os dias 03 e 05 de março, e compreendem os exames de mamografia, preventivo, avaliação bucal e triagem de pele.
