Publicada em 12/02/2026 às 15h35
Uma programação voltada ao público gestante foi anunciada pela Prefeitura de Ji-Paraná para esta sexta-feira, dia 13.
A atividade ocorrerá a partir das 7h30, na Unidade Básica de Saúde KM 5, localizada no bairro Santiago, e será direcionada a mulheres grávidas interessadas em receber orientações específicas sobre saúde bucal durante a gestação.
A iniciativa prevê uma manhã dedicada a esclarecimentos sobre os cuidados com dentes e gengivas nesse período, com ênfase na importância da prevenção e da manutenção da saúde oral. A proposta, conforme divulgado, reforça que a atenção ao sorriso da mãe está diretamente relacionada ao bem-estar do bebê.
O convite foi direcionado às gestantes do município, que são esperadas na unidade para participar da ação. A UBS KM 5, no bairro Santiago, será o ponto de encontro da atividade, organizada pela administração municipal.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!