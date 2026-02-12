Sonia Abrão critica fala de Ana Maria Braga sobre Ana Paula Renault: “Passou do ponto”

Publicada em 12/02/2026 às 15h37
A repercussão de um áudio atribuído a Ana Maria Braga movimentou a televisão nesta quarta-feira (11) e acabou gerando reação ao vivo no programa A Tarde é Sua, comandado por Sonia Abrão.
Durante a atração da RedeTV!, o jornalista Alessandro Lo-Bianco comentou uma declaração polêmica feita no Mais Você, relacionada à participação de Ana Paula Renault no Big Brother Brasil 26.
Segundo Lo-Bianco, Ana Maria teria se envolvido emocionalmente após entrevistar Sarah Andrade, o que teria influenciado sua fala. “Ela acabou se colocando, no final, no lugar da Sarah depois da entrevista e deixou escapar, com o áudio aberto, algo que 'quebrou' a internet essa manhã. E foi pesado, hein? Porque ela disse que se fosse com ela, ela dava uma surra na Ana Paula”, declarou o jornalista.
Na sequência, Sonia Abrão avaliou o episódio e demonstrou reprovação. “E você tinha até elogiado [ela], né? (...) É, e agora eu acho que ela passou do ponto...”, afirmou. A apresentadora ainda questionou o posicionamento da colega: “Para comprar tudo aquilo, acreditar piamente na Sarah é porque não acompanhou tudo aquilo. Não assistiu [o programa]”.
Conhecida por comentar os desdobramentos do reality, Sonia também comparou a situação a reações de torcida. “Se eu fosse a Ana Paula e tivesse que pintar aquele desenho da Marciele, eu ia picar e sapatear ali em cima, então a gente fala como torcida também, mas essa dela escapou mesmo”, disse.
O episódio repercutiu nas redes sociais e reacendeu debates sobre os limites das declarações feitas por apresentadores ao comentar participantes do reality.
