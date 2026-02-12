Belo comenta beijo com Viviane Araújo em novela e diz que cena teve “química verdadeira”

Publicada em 12/02/2026 às 15h24
O aguardado encontro entre Misael e Consuelo em Três Graças vai ao ar nesta quinta-feira (12), no capítulo que celebra os 100 dias da trama escrita por Aguinaldo Silva. A cena marca o primeiro beijo entre os personagens vividos por Belo e Viviane Araújo, que também foram um casal na vida real entre 1998 e 2007.
Em entrevista ao portal Notícias da TV, o cantor falou sobre os bastidores da gravação e destacou o tom profissional do momento. “Está lindo, porque está muito profissional”, afirmou.
Belo ressaltou que a leveza ajudou na construção da cena. “A gente está muito leve e tem uma química verdadeira, porque ela é uma atriz excelente, em todos os sentidos”, declarou. Segundo ele, o fato de já se conhecerem facilitou a contracenação. “E, logicamente que a gente… Não é afinidade, mas a gente se conhece, né? Então, logicamente fica muito mais fácil para você contracenar”, completou.
Mesmo com experiência nos palcos, o artista revelou ter sentido nervosismo antes da gravação. “O nervosismo é normal em qualquer situação. Eu canto há 35 anos e, toda vez que eu subo no palco, eu tenho uma emoção diferente. Se não rolar essa emoção, não tem nervosismo, aí você virou uma máquina, você está no automático”, disse.
O pagodeiro, que atualmente namora Rayanne Figliuzzi, fez questão de reforçar o caráter técnico da cena. “Eu tô começando ainda, então eu não sei ainda combinar. Então foi bem técnico”, afirmou.
Ao comentar curiosidades sobre gravações, Belo contou ter ficado surpreso ao saber que alguns atores optam por beijos reais para dar mais autenticidade às cenas. “Depois a gente pode usar isso aí”, brincou. “Eu acho que vocês vão entender o contexto desse primeiro beijo. Eu não posso dar um spoiler”, concluiu.
