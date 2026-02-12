Reunião de prestação de contas fortalece transparência e impulsiona ações voltadas à infraestrutura no estado em 2026

Publicada em 12/02/2026 às 14h33
A Comissão apresentou a prestação de contas referente ao exercício de 2025, além da apresentação do orçamento previsto para 2026 do Fundo de Infraestrutura de Transporte e Habitação
O governo de Rondônia realizou, no gabinete do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), a reunião de prestação de contas referente ao exercício de 2025, além da apresentação do orçamento previsto para 2026 do Fundo de Infraestrutura de Transporte e Habitação (Fitha). O encontro reforçou o compromisso com a transparência na aplicação dos recursos públicos e o fortalecimento das ações voltadas à infraestrutura nos municípios rondonienses.
Ao todo, foram destinados mais de R$ 81 milhões em repasses aos municípios de Rondônia, garantindo investimentos em obras de infraestrutura urbana e rural, manutenção de estradas vicinais e melhorias na mobilidade. Isso representa um importante suporte financeiro às prefeituras, permitindo a execução de serviços essenciais para o desenvolvimento regional.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o Fundo de Infraestrutura de Transporte e Habitação é uma ferramenta estratégica para impulsionar o crescimento dos municípios. “O Fitha é um instrumento fundamental para garantir que os recursos cheguem diretamente às cidades, fortalecendo a infraestrutura local e promovendo desenvolvimento. Asseguramos que cada investimento seja aplicado com responsabilidade e transparência, beneficiando diretamente a população”, ressaltou.
Desde o exercício de 2023, o governo de Rondônia aumentou o percentual para 35% dos repasses aos municípios, ampliando o suporte financeiro às prefeituras. O diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes, ressaltou a importância da gestão técnica e responsável dos recursos. “A prestação de contas demonstra a seriedade com que o governo de Rondônia conduz os investimentos do Fitha. Trabalhamos de forma integrada e respeitosa com os municípios para garantir eficiência na aplicação dos recursos e resultados concretos em obras e melhorias estruturais.”
Segundo o titular da Coordenadoria Administrativa e Financeira (CAF), Jonas Santos, a apresentação do orçamento para 2026 reforça o planejamento estratégico do estado. “A previsão orçamentária é construída com base em critérios técnicos e na realidade dos municípios, garantindo previsibilidade, equilíbrio financeiro e continuidade dos investimentos, assegurando que os recursos do Fitha atendam às demandas prioritárias de cada região”, explicou.
A reunião também serviu como espaço para alinhamento institucional e esclarecimento de dúvidas sobre as prestações, fortalecendo a parceria entre o gestão estadual e as administrações municipais.
