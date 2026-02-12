Prefeitura realiza rebaixamento de morro, manutenção de bueiros e encascalhamento de trecho da Linha 601

Publicada em 12/02/2026 às 14h18
A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos – Seminsp, executou na última quarta-feira (11), na Linha 601, o rebaixamento de morro, limpeza de bueiros e instalação de novas manilhas, além de patrolamento e encascalhamento de estrada
Os serviços foram feitos no trecho entre os Km 02 e 10 da via, com recursos e maquinários próprios da Prefeitura. A ação faz parte do cronograma permanente de manutenção e melhoria das estradas rurais do município.
O prefeito Jeverson Lima, que, na última sexta-feira (06), se reuniu com diversos moradores da região para falar sobre as obras na 601, explicou que a atenção com a situação das estradas vicinais é redobrada no período das chuvas. “Nossas equipes estão sempre de prontidão para corrigir qualquer problema que apareça e realizar serviços que garantam o fluxo do tráfego nas linhas, e também a qualidade de vida de quem não reside no perímetro urbano”, disse.
