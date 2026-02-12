Dois navios da Marinha dos EUA colidem em águas próximas à América do Sul, diz jornal

Publicada em 12/02/2026 às 15h31
Segundo o "The Wall Street Journal", um navio de guerra dos EUA e uma embarcação tanque colidiram durante o reabastecimento nesta quarta-feira (11), causando ferimentos leves em dois tripulantes.
Dois navios da Marinha dos Estados Unidos colidiram em águas próximas à América do Sul nesta quarta-feira (11), segundo o jornal americano "The Wall Street Journal".
De acordo com o porta-voz do Comando Sul dos EUA, Coronel Emmanuel Ortiz, um navio de guerra dos EUA, o destróier USS Truxtun, e uma embarcação tanque, a USNS Supply, colidiram durante o reabastecimento, causando ferimentos leves em dois tripulantes.
A causa da colisão ainda não está clara e o incidente está sendo investigado, disse Ortiz. A localização exata não foi divulgada.
O navio Suplly reabastecia o Truxtun com suprimentos e combustível quando tudo ocorreu.
O WSJ afirma que colisões envolvendo navios de guerra da Marinha são relativamente raras e podem ser fatais. Em 2017, 17 marinheiros americanos morreram em duas colisões entre destróieres da Marinha e navios mercantes no Pacífico.
