José de Abreu critica possível troca de novelas brasileiras por produções turcas na Globo
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 12/02/2026 às 15h19
Uma possível mudança na grade da TV Globo provocou reação imediata do ator José de Abreu. A discussão surgiu após a divulgação de que a emissora estaria estudando substituir as tradicionais reprises de novelas nacionais na faixa da tarde por produções turcas dubladas.

A informação foi publicada pelo site NaTelinha, que apontou a possibilidade de, após a exibição de “Terra Nostra”, a Globo apostar em um folhetim estrangeiro no mesmo horário. As novelas turcas vêm apresentando desempenho positivo no catálogo do Globoplay, o que teria motivado a avaliação interna.

Ao tomar conhecimento da notícia, José de Abreu utilizou o X (antigo Twitter) para comentar o assunto. O ator compartilhou uma postagem que tratava da possível alteração e expressou descontentamento de forma objetiva: “Que vergonha”.

Até o momento, a emissora não confirmou oficialmente qualquer mudança na programação da faixa vespertina.

