Prefeitura conquista em 2025 2º lugar no Indicador de Conformidade da IN nº 58/2017/TCE-RO

Prefeitura de Ariquemes conquistou em 2025, o 2º lugar no Indicador de Conformidade da IN nº 58/2017/TCE-RO e de Maturidade dos Controles Internos, premiação concedida pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
A Prefeitura de Ariquemes conquistou, em 2025, o 2º lugar no Indicador de Conformidade da IN nº 58/2017/TCE-RO e de Maturidade dos Controles Internos, premiação concedida pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO), conforme questionário realizado através do processo 3642/2024, avaliando a estrutura e métodos de controle no exercício de 2024.
Esse importante reconhecimento é resultado do trabalho técnico, preventivo e orientador desenvolvido pela Controladoria Geral do Município, que exerce papel fundamental no fortalecimento dos controles internos, na padronização de procedimentos e no acompanhamento contínuo das práticas administrativas.
A avaliação considerou critérios técnicos rigorosos, com destaque para a conformidade com a Instrução Normativa nº 58/2017 do TCE-RO, o nível de maturidade da entidade, o fechamento contábil e a gestão de estoques — áreas em que a atuação da Controladoria Geral do município foi decisiva, promovendo integração entre setores, monitoramento de riscos e orientação permanente aos gestores.
O desempenho alcançado demonstra o compromisso da administração municipal com a transparência, a responsabilidade fiscal e a eficiência na gestão pública, assegurando maior confiabilidade das informações, melhor aplicação dos recursos públicos e fortalecimento da governança municipal.
Além dessa grande conquista, a Prefeitura Municipal de Ariquemes alcançou o Selo Diamante de Transparência Pública no ciclo de 2025 do Programa Nacional de Transparência Pública, com 95,73% de índice de transparência, demostrando que possui mecanismos de transparência consolidados, alcançando a premiação máxima pelo terceiro ano consecutivo.
A Prefeitura de Ariquemes, por meio da Controladoria Geral e de suas secretarias, segue investindo na melhoria contínua dos processos internos, reafirmando seu compromisso com uma gestão moderna, ética e orientada a resultados, sempre em benefício da população.
