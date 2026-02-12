Adolescente é detido tentando incendiar empresa de internet na zona leste

Por pvhnoticias.com
Publicada em 12/02/2026 às 09h00
Um adolescente de 15 anos foi apreendido na madrugada desta quinta-feira (12), suspeito de tentar incendiar uma empresa provedora de internet na Rua Sheila Regina, bairro Escola de Polícia, zona leste de Porto Velho.
Segundo apurado pela PM, o jovem carregava uma mochila e uma garrafa de coquetel molotov na mão, quando iria jogar na fachada da empresa e foi detido por populares.
Para a PM o infrator contou que foi contratado por um criminoso de vulgo “Tubarão” e a esposa dele no residencial Orgulho do Madeira, no entanto o casal não foi localizado.
