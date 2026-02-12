Convite Especial – Palestra “ Diálogo com Empresários : Reforma Tributária na Prática”
Por Assessoria
Publicada em 12/02/2026 às 09h20
Empresários e empreendedoras de Espigão do Oeste e região estão convidados para um encontro imperdível!

Venha entender, de forma objetiva e prática, como a Reforma Tributária impacta o dia a dia das empresas.

Palestrante: Emerson Boritza

Data: 25 de fevereiro • 19h

Local: Câmara de Vereadores

Endereço: R. Vale Formoso, 1896 – Vista Alegre, Espigão d’Oeste

Inscrições gratuitas: sebrae.ro/loja

Informações ou dificuldades para realizar a inscrição entrar em contato pelo WhatsApp: https://forms.office.com/r/wHH2ixJgXL

Garanta sua vaga e participe deste momento de aprendizado essencial para quem deseja se preparar para as mudanças no cenário tributário.

Esperamos você!

