Convite Especial – Palestra “ Diálogo com Empresários : Reforma Tributária na Prática”

Por Assessoria
Publicada em 12/02/2026 às 09h20
Empresários e empreendedoras de Espigão do Oeste e região estão convidados para um encontro imperdível!
Venha entender, de forma objetiva e prática, como a Reforma Tributária impacta o dia a dia das empresas.
Palestrante: Emerson Boritza
Data: 25 de fevereiro • 19h
Local: Câmara de Vereadores
Endereço: R. Vale Formoso, 1896 – Vista Alegre, Espigão d’Oeste
Inscrições gratuitas: sebrae.ro/loja
Informações ou dificuldades para realizar a inscrição entrar em contato pelo WhatsApp: https://forms.office.com/r/wHH2ixJgXL
Garanta sua vaga e participe deste momento de aprendizado essencial para quem deseja se preparar para as mudanças no cenário tributário.
Esperamos você!
