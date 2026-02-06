União Brasil espera por Hildon Chaves; opção por Sérgio Gonçalves ainda é real; e o problema que Confúcio criou na “Soldado da Borracha”

Publicada em 06/02/2026 às 08h39
CRISE DO LIXO: VEREADOR DIZ QUE HÁ BAIRROS QUE CORREM O RISCO DE CRISE SANITÁRIA E CONTRATO SERÁ ROMPIDO
Não terminou. Pelo contrário. Está pior em alguns bairros da cidade. Por isso, horas depois de um pronunciamento duro e contundente, feito na tribuna da Câmara de Vereadores, o líder do governo Breno Mendes avisou que há regiões da Capital prestes a sofrer uma verdadeira crise sanitária. “É iminente”, disse Mendes, ao criticar duramente o que ele chamou de péssima qualidade do recolhimento do lixo na cidade.
Dois dias depois, uma reunião na Prefeitura praticamente acertou os detalhes do rompimento do contrato entre a Eco Porto Velho e o município. Há apenas alguns detalhes financeiros e técnicos a serem acertados, mas a decisão já está tomada. O pesado discurso de Mendes certamente foi importante para que o problema, enfim, seja resolvido.
“Aqui eu clamo a todos os órgãos de controle, sejam administrativos ou do Judiciário, que desçam do seu pedestal e visitem os bairros de Porto Velho”, pediu o vereador. Sugeriu que o Tribunal de Contas do Estado, que fiscaliza o atendimento na saúde pública, que faça o mesmo em relação ao recolhimento do lixo. “Visitem os bairros da nossa Capital e vocês vão sentir na pele o que eu estou sentindo: o desespero da população. E meu desespero, enquanto vereador, em poder fazer muito pouco para resolver o problema e o desespero da população”!
Na manhã, horas antes do discurso, Breno esteve com o prefeito Léo Moraes, pedindo que, além das medidas que ele já tomou contra a empresa responsável provisoriamente pelo trabalho, que rescindisse o contrato imediatamente. Breno afirmou ter em mãos um relatório detalhado, rua a rua, mostrando, inclusive com fotos e vídeos, o lixo acumulado há dias, em várias partes da cidade. O pedido foi atendido dois dias depois.
“Até quando vamos esperar para tirar esta empresa do sistema de recolhimento de lixo?”, questionou o vereador, apelando que alguma medida drástica e urgente seja feita para resolver o problema. E pediu que a população denuncie pelas redes sociais dos vereadores e do prefeito Léo Moraes, o que está ocorrendo no seu bairro.
Desde o trimestre final do ano passado, por decisão judicial, foi trocada a empresa responsável pelo lixo na Capital. A Marquise, que realizava um serviço considerado excelente e com experiência de mais de 30 anos, foi substituída pelo Consórcio Eco Porto Velho, que tem sido alvo de protestos, ações na Justiça e pesadas multas aplicadas pela Prefeitura.
O rompimento do contrato prevê que a atual empresa, a Eco Porto Velho, mantenha os serviços por pelo menos mais 30 dias, até que outra seja contratada. A empresa que assumiu o trabalho, mais de quatro meses depois, continua sendo acusada de falta de estrutura para atender uma cidade grande como Porto Velho e seus distritos. E, até agora, nenhuma medida definitiva havia sido tomada para resolver o problema. Agora foi!
UNIÃO BRASIL ESPERA POR HILDON CHAVES PARA TER UM NOME COMPETITIVO AO GOVERNO
O que vai acontecer, a partir de agora, com o União Brasil, o partido que será esvaziado com a saída do governador Marcos Rocha, que trocou a sigla que o reelegeu pelo PSD? Certamente Rocha levará consigo para sua nova casa política a imensa maioria dos nomes mais fortes do atual governo. Restará ao UB, como político de destaque, o deputado federal Maurício Carvalho, que é quem está dando as cartas atualmente.
O União Brasil rondoniense, por determinação nacional dos dois partidos, formará uma Federação com o Progressistas, hoje comandado pela deputada e candidatíssima ao Senado Sílvia Cristina. Mas, para o Governo, como caminharão as duas siglas? Uma alternativa considerada possível e com grande viabilidade eleitoral, seria cooptar o ex-prefeito Hildon Chaves, ainda tucano. O namoro está andando, mas nada foi definido. Hildon, aliás, está sendo convidado também para liderar uma chapa ao governo pelo MDB. Nada decidiu até agora.
O UB tem outro nome poderoso: o da ex-deputada federal Mariana Carvalho. Na Federação com o PP, seriam Silvia e Mariana as candidatas às duas vagas ao Senado? O partido agora sob a liderança de Maurício Carvalho também pode ter dificuldades de montar nominatas para a Câmara Federal e à Assembleia Legislativa.
A opção de lançar Sérgio Gonçalves ao Governo é possível e é real. Contudo, caso não assuma o Governo, como tudo está levando a crer (Marcos Rocha avisa que ficará até o último dia do seu mandato), as chances de Gonçalves chegar ao segundo turno se tornaram quase na analogia com um milagre. O União Brasil murchou. Como se sairá nas eleições de outubro?
NÃO É FAKE NEWS! ALEXANDRE DE MORAES DIZ QUE “MAGISTRADOS NÃO PODEM TER LIGAÇÃO COM O PROCESSO QUE JULGAM”!
Alguém consegue entender? Não é uma Fake News. Seria uma drástica mudança de rumos pessoais? O ministro do STF, Alexandre de Moraes, disse, num julgamento de ações que questionam trechos de Resolução do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, que “magistrados não podem ter ligação com o processo que julgam”! Para quem está incrédulo, aí vai a fonte: https://noticias.r7.com/brasilia/moraes-diz-que-juizes-nao-podem-ter-ligacao-com-o-processo-que-julgam-04022026/. Matéria jornalística foi publicada às 16 horas e 18 minutos da quarta-feira, 4 de fevereiro.
Segundo a notícia, o ministro teria afirmado textualmente: “o magistrado não pode ter relação com o processo que julga e todos os magistrados, inclusive os dessa Suprema Corte, não julgam, nunca, algo com que têm relação. Não é interpretação, é má-fé“, afirmou.
Ainda segundo o site R7, da Rede Record, Moraes teria acrescentado que “não há carreira pública sem vedações e a única atividade que juízes podem exercer além da magistratura é lecionar. O magistrado não pode fazer mais nada na vida, só o magistério. Dar aulas, dar palestras. Passaram a demonizar palestras dadas por magistrados. Todas as carreiras podem ser sócio comerciais, inclusive atuando para exercer outra atividade. O magistrado, não. Pode dar aulas e palestras”, analisou.
Tome-se como verdadeira a notícia de um site nacional sério: como o ministro Alexandre de Moraes comentou neste tom, já que ele, em mais de um processo, é a vítima, o acusador e quem decide a sentença? Há algo de muito estranho acontecendo pelos lados do nosso mais importante tribunal.
FUNAI DESCUMPRE DECISÃO JUDICIAL E VOLTA A AMEAÇAR PRODUTORES: LÍDERES DE RONDÔNIA BUSCAM APOIO DO STF
Não acabaram ainda as tentativas da Funai, com aval de vários organismos do governo federal, como Ibama, Instituto Chico Mendes e Força Nacional, de retirarem dezenas de famílias de produtores em Alta Floresta, na região junto às terras dos índios Uru-Weu-Au-Au. Mesmo com liminar da Justiça em vigor, proibindo qualquer novo ataque contra as famílias de agricultores e pequenos produtores, as ameaças continuam. Por isso, nesta semana, acompanhados do senador Confúcio Moura, o deputado federal Lúcio Mosquini e o deputado estadual Laerte Gomes foram ao STF denunciar a situação e pedir apoio para que a decisão judicial seja cumprida.
No ano passado, a destruição de casas e apreensão de bens e animais dos produtores causou grande comoção em Rondônia, com uma sucessão enorme de protestos, até que a Justiça proibiu novas ações, até a decisão final do caso. Temendo novas incursões (algumas absurdamente violentas contra gente pobre e trabalhadora), os representantes de Rondônia se mobilizaram para que a situação dantesca não se repita.
Nesta semana, representantes da Funai voltaram a ameaçar um dos moradores que teve sua casa destruída e que estava trabalhando na área. Por isso, o trio rondoniense foi ao STF, não só para pedir que a decisão da Justiça Federal seja rigorosamente cumprida e não ignorada pelos órgãos do próprio governo federal, como também para pedir uma decisão definitiva, garantindo a terra a quem vive e trabalha nela há décadas, tem documentação e que agora é tratado como criminoso.
Depois do encontro, Mosquini e Laerte resumiram o caso e o deputado federal se disse otimista em relação a um desfecho positivo para os produtores, para que eles não percam tudo o que construíram, com uma desintrusão absurda, como a que estava sendo feita.
SOLDADO DA BORRACHA: REDANO ATUALIZA SITUAÇÃO DOS PRODUTORES E SOLUÇÃO ESTÁ NAS MÃOS DO JUDICIÁRIO
Em outra frente, continua a batalha liderada pelo deputado e presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano, em defesa das famílias ameaçadas e atacadas na região do Soldado da Borracha, onde o ex-governador e hoje senador Confúcio Moura criou uma reserva ambiental, mesmo num local habitado por centenas de produtores há muitos anos. Num vídeo divulgado nesta semana, em suas redes sociais, Redano lembrou que os produtores ali instalados “têm títulos definitivos e não são invasores”.
“O que aconteceu ali”, lembra Redano, “foi o contrário. O Estado sim, invadiu uma área onde tem proprietários com toda a documentação”. Depois de lembrar que a CPI realizada, segundo suas palavras, “provou e comprovou que não houve o devido legal”, Redano destaca que “foi protocolada uma ADIN, uma Ação Direta de Inconstitucionalidade”, para proteger os moradores ameaçados de perda de tudo o que construíram.
Segundo o presidente da Assembleia, a ADIN está ainda em análise no Tribunal de Justiça, nas mãos de um desembargador. Na própria ação de inconstitucionalidade, foi pedida uma liminar para garantir não só o direito à posse e o direito de ir e vir dos moradores, como ainda a emissão do Guia de Transporte de Animais, o GTA, para que as famílias produtoras não sejam ainda mais prejudicadas. O advogado da Assembleia, o dr. João Francisco dos Santos, o Doca, no mesmo vídeo, explicou todos os passos tomados até agora. Todo o futuro das famílias do Soldado da Borracha está, agora, nas mãos do Judiciário rondoniense.
ATÉ A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL É USADA PARA CRIAR MENTIRAS SOBRE PROJETO DE ISENÇÃO APROVADO NA ALE
A campanha da baixaria já começou. É inacreditável o que alguns estão fazendo, inclusive utilizando a Inteligência Artificial, para criar vídeos em que deputados estariam “confessando” terem votado a favor de uma isenção de impostos de 2 bilhões de reais da Energisa. Um desrespeito total à verdade e um crime em relação a uma Fake News inventada do nada e que se espalhou como se fosse verdade.
O caso envolve a votação de um projeto, oriundo do Governo do Estado e aprovado por ampla maioria dos parlamentares, que permite o refinanciamento de créditos tributários, também conhecido como Refis. No caso da Energisa, especificamente, o projeto beneficiou um acordo para acertar as contas, já que a empresa tinha um crédito de 1 bilhão de reais com o Governo e o Governo devia a ela 1 bilhão de reais. Nada mais que isso.
Claro que os que não concordam com este projeto têm todo o direito de criticar. É do jogo democrático. Mas inventar situações, criar vídeos e pronunciamentos falsos e informações mentirosas, inclusive usando a IA, é daquelas questões que as pessoas decentes não podem concordar.
Portanto, é bom que preparemo-nos todos. A boataria já corre nos bastidores da política, que tem sim seu lado putrefato. Com a Inteligência Artificial, que deveria ser usada pelo bem, mas tornou-se arma nas mãos de criminosos, o lado bom dela começa a afundar de vez. Lamentável.
DISQUE VIDA: PREFEITURA LEVA QUEM EXAGEROU NO ÁLCOOL PARA CASA EM SEGURANÇA, NESTE CARNAVAL
Quando diretor do Detran, o criativo Léo Moraes adotou um sistema para ajudar os que se excedem na bebida durante o carnaval. Traduzindo: para os que enchem a cara e estão prestes a entrar nos seus carros e andar no trânsito, do jeito que estão. Uma equipe foi colocada de plantão, com veículos do órgão, para levar para casa quem se encheu a cara de pinga e que não pode dirigir. Logo que assumiu a Prefeitura e no seu primeiro carnaval como prefeito, Moraes repetiu o programa Disque Vida no Carnaval, em que o sistema de apoio aos motoristas foi reeditado.
Como funciona? Ao chamar o celular 984 71 18 70, o folião embriagado ou quem o acompanha aciona o serviço. Um veículo o leva para casa. Outro motorista do grupo dirige o veículo até a residência da pessoa atendida. Segurança para quem passou da medida ao beber e segurança para o trânsito como um todo.
Num vídeo em que apresenta o programa que se repetirá neste carnaval, Léo Moraes afirma que no ano passado, graças também ao programa que atendeu dezenas de pessoas, não foi registrada nenhuma morte por embriaguez na Capital, durante a festa carnavalesca. “Álcool e direção de veículos não combinam”. Por isso que o governo municipal vai investir no programa que pode salvar muitas vidas neste ano, como já ocorreu no ano passado.
PRATO FÁCIL CAMINHA PARA SEIS MILHÕES DE REFEIÇÕES E O PÃO NOSSO JÁ SERVIU 40 MIL CAFÉS DA MANHÃ NA CAPITAL
Não há dúvida que os programas sociais implantados em Rondônia pelo Governo, via Secretaria de Ação Social, comandada pela secretária e primeira-dama Luana Rocha, têm tido resultados considerados excelentes. O programa Prato Fácil, por exemplo, deve chegar, ainda no primeiro semestre, a seis milhões de refeições servidas. Agora, o novo programa de combate à fome, o Pão Nosso, que iniciou recentemente, já serviu nada menos do que 40 mil cafés da manhã para famílias carentes. Mais de 700 mil reais já foram investidos apenas nesta iniciativa.
No Pão Nosso, o atendimento ocorre de segunda a sábado, das 6h às 9h, em 15 estabelecimentos credenciados, dos quais cinco estão na Zona Leste da Capital; cinco na Zona Sul; três no Centro; e dois na região Norte. Assim como ocorre com o Prato Fácil, o Pão Nosso também permite ao beneficiário optar pelo consumo no local ou levar para fazer o desjejum em casa.
O programa Prato Fácil, lançado em maio de 2021, já serviu mais de cinco milhões e meio de refeições. Atende, além da Capital, as cidades de Ariquemes, Cacoal, Guajará-Mirim, Jaru, Ji-Paraná, Rolim de Moura e Vilhena. O Pão Nosso, em breve, pode também ser estendido a outras regiões de Rondônia.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, garantir alimentação saudável e nutritiva à população em situação vulnerável faz parte da política de combate à fome e à desnutrição. “Os programas de segurança alimentar são vitais para garantir o acesso a alimentos de qualidade, nutritivos e seguros, combatendo a fome e a desnutrição. Com isso, o governo promove dignidade humana e desenvolvimento sustentável, além de melhoria à saúde pública, evitando doenças”.
PM MUDA QUATRO BATALHÕES E A BANDA PARA O CENTRO DA CIDADE, OCUPANDO O ANTIGO PRÉDIO DO BISPADO
É um prédio gigantesco, no coração da cidade. Por isso, a decisão do governo de transformar o prédio do antigo Bispado e da Faculdade Católica em um quartel da Polícia Militar pode representar um avanço significativo também no policiamento de uma área nevrálgica de Porto Velho.
O prédio, localizado na Rua Gonçalves Dias, ao lado da Catedral de Porto Velho, faz parte do patrimônio histórico e eclesiástico da Arquidiocese de Porto Velho. Inaugurado em 1935, o edifício já foi um colégio de internos; a sede do Bispado e, mais recentemente, a sede da Faculdade Católica, que hoje ocupa um prédio na avenida Jorge Teixeira, próximo ao Espaço Alternativo.
Pelo menos quatro batalhões da PM vão ocupar o novo endereço: o BPChoque, da Polícia de Choque; o BPTAR, de Policiamento Tático e Combate ao Crime Organizado; o BPFRON, de Polícia de Fronteira e Divisa; além da Divisão de Material e da Banda de Música. O contrato foi assinado em dezembro passado, num valor que se aproxima de 57 mil reais e terá validade por cinco anos.
A presença de tantas forças policiais aquarteladas no centro da cidade certamente trará muito mais segurança a uma área que é considerada sob o domínio de ladrões, flanelinhas que ameaçam os donos de carros que não pagam estacionamento e outros meliantes. É o que se espera, pelo menos!
PERGUNTINHA
Você sabia que, em três anos de governo, o presidente Lula criou nada menos do que 4.417 novos cargos comissionados, o que representa o triplo de novas nomeações sem concurso do que as feitas no mesmo período no governo Bolsonaro, quando foram 1.183 novas indicações?
Comentários
Seja o primeiro a comentar!