Campus Colorado do Oeste abre seleção de estudantes para cursos de graduação de Zootecnia e Biologia

Foi aberta seleção para preenchimento de vagas remanescentes em cursos superiores no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Colorado do Oeste, para o 1º semestre letivo de 2026. Há vagas nas graduações de Ciências Biológicas e de Zootecnia. A inscrição é gratuita, on-line e fica aberta até o dia 13 de fevereiro.
Os cursos são gratuitos, sem custo de iscrição, matrícula ou mensalidade, pois o IFRO é uma instituição pública de educação. As vagas ofertadas nesta seleção são as seguintes:
Licenciatura em Ciências Biológicas: com 16 vagas, mais cadastro reserva. Curso presencial, com aulas no período noturno e duração de 4 anos.
Bacharelado em Zootecnia: com 16 vagas, mais cadastro reserva. Curso presencial, com aulas no período integral (manhã e tarde) e duração de 5 anos.
A inscrição para concorrer a uma destas vagas está aberta do dia 3 até o dia 13 de fevereiro de 2026 e feita somente via internet. Para se inscrever, basta preencher o formulário de inscrição e anexar os documentos listados no Edital 07/2026/COL: https://bit.ly/ifrocol-2026-07
Podem concorrer a pessoa interessada que comprove a conclusão do Ensino Médio. A classificação no processo será por ordem de inscrição. A publicação do resultado final e a convocação de matrícula estão previstas para 24 de fevereiro. A matrícula será via internet, com envio de documentos via e-mail conforme detalhado no edital.
Em caso de eventuais dúvidas ou necessidade de esclarecimentos sobre o Processo Seletivo Simplificado para Preenchimento das Vagas Remanescentes dos cursos de graduação do Campus Colorado do Oeste (PSS 2026/1), pode-se mandar mensagem para o e-mail: [email protected]
O Edital 07/2026/COL com todas as normas, os resultados e as demais publicações estão disponíveis na página: https://bit.ly/ifrocol-2026-0
