Reunião é realizada pelo governo de Rondônai para fortalecer setor da Câmara Setorial do Cacau

Publicada em 06/02/2026 às 11h17
Para fortalecer a valorização da produção, melhoria da qualidade de amêndoas e ampliação de mercado de cacauicultores do estado, o governo de Rondônia realizou, na quinta-feira (5), uma reunião estratégica para alinhar políticas públicas voltadas ao fortalecimento da Câmara Setorial do Cacau. O encontro reuniu representantes Associação de Cacauicultores e Chocolateiros de Rondônia (Cacauron) e gestores da secretaria.
Durante a reunião, de iniciativa da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), foram discutidas ações de apoio técnico, incentivo à produção sustentável e estratégias para garantir maior competitividade ao cacau produzido em Rondônia. O estado vem se consolidando como referência nacional na produção de cacau de qualidade.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a cultura cacaueira é fundamental para a economia rural e o apoio da gestão ao setor. “Rondônia tem um cacau reconhecido pela qualidade, fruto do trabalho sério dos produtores. O governo do estado está ao lado do homem e da mulher do campo, criando políticas públicas que garantam mais renda, dignidade e oportunidades para quem vive da agricultura”, enfatizou.
O secretário de Estado da Agricultura, Luiz Paulo, ressaltou que a Seagri vem atuando para fortalecer toda a cadeia produtiva. “Estamos trabalhando para oferecer assistência técnica, fomentar boas práticas e abrir novos mercados para o cacau rondoniense. Essa reunião é mais um passo para construirmos soluções conjuntas, ouvindo quem está na ponta e precisa do apoio do governo.”
SEGURANÇA FITOSSANITÁRIA
Na ocasião, também foi debatida a preocupação do setor produtivo com a recente importação de amêndoas de cacau provenientes de países africanos. O governo de Rondônia manifestou apoio à mobilização das entidades representativas da cadeia do cacau, que formalizaram junto ao Ministério da Agricultura uma solicitação de rigor na avaliação fitossanitária das cargas e maior transparência nas políticas de importação. A entrada de amêndoas estrangeiras deve seguir critérios técnicos rigorosos, garantindo a segurança fitossanitária e evitando impactos negativos à produção nacional. Rondônia é referência na produção de cacau de qualidade, com reconhecimento nacional e internacional, sendo a agricultura familiar responsável por parcela significativa dessa produção.
