“Parecia que eu tinha morrido”: William Bonner comenta reação após anunciar saída do Jornal Nacional

A decisão de deixar a bancada do Jornal Nacional após quase três décadas provocou uma repercussão inesperada para William Bonner, de 62 anos. Em entrevista à Revista Quem, o jornalista contou que ficou surpreso com o tom adotado por colegas de profissão e pelo público depois do anúncio.
Segundo Bonner, a reação foi tão intensa e positiva que chegou a fazer uma comparação inusitada. Em tom de brincadeira, disse a familiares que se sentiu como se tivesse “morrido”, ao notar a forma como passou a ser tratado. Para ele, a cobertura e os comentários lembraram o comportamento comum quando figuras públicas se despedem definitivamente, com elogios mais generosos e foco nos aspectos positivos da trajetória.
O jornalista ressaltou que, ao contrário do que poderia imaginar, não recebeu críticas após a saída do telejornal, função que ocupou por 29 anos. Pelo contrário: a maioria das manifestações foi marcada por respeito e reconhecimento. Ele explicou que comentou a situação também com a esposa, Natasha Dantas, destacando a surpresa ao perceber que até pessoas antes mais duras passaram a demonstrar carinho.
“Que bom, morri”, brincou Bonner ao descrever a mudança de postura, deixando claro o tom irônico da fala. Apesar da piada, afirmou ser genuinamente grato pelas mensagens recebidas, reconhecendo que nem sempre esse tipo de acolhimento esteve presente ao longo da carreira.
Bonner também observou alterações na forma como é abordado nas ruas. Ele comparou o momento atual com o período anterior a 2013, quando era comum ser parado para dar autógrafos. Hoje, segundo o jornalista, os pedidos mudaram: fotos e abraços se tornaram mais frequentes, sinalizando uma relação diferente com o público.
Após a saída do Jornal Nacional, William Bonner se prepara para assumir um novo desafio na TV Globo, à frente do Globo Repórter, marcando uma nova fase em sua trajetória profissional.
