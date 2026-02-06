“A imensa rindo”: Jojo Todynho reage após ser chamada de “cabeçuda” nas redes

Publicada em 06/02/2026 às 11h28
Após compartilhar vídeos da rotina de exercícios e celebrar a nova fase depois de eliminar mais de 80 kg, Jojo Todynho decidiu responder às críticas que surgiram nas redes sociais. A cantora foi alvo de comentários maldosos sobre sua aparência e usou os stories do Instagram para reagir publicamente.
Segundo Jojo, as mensagens começaram depois da publicação de um vídeo de treino. Entre os ataques, internautas passaram a ironizar a proporção do corpo, fazendo piadas sobre o tamanho de sua cabeça após o emagrecimento. A artista, então, expôs um dos comentários e criticou o comportamento dos autores.
“Agora que eu parei para ver os comentários do meu vídeo e, pasmem, depois vão dizer que o sonho do oprimido é ser o opressor. A imensa rindo, aí eu falei: ‘antes de você rir de alguém, tem que comprar o mounjaro’”, declarou.
A cantora também comentou o perfil de quem fez o ataque, apontando o que considerou uma contradição. “Aí tu entra no perfil da querida, acho que estava maior do que a versão antiga da Jojo Todynho, mas está rindo dos outros. Tem coisas que não têm cabimento, as pessoas não olham a carranca”, disparou.
Sem poupar palavras, Jojo respondeu ainda às ironias sobre proporção corporal e associou a crítica à sua condição financeira. “‘Ah, porque a cabeça está maior que o corpo’. Deixa estar, porque é bom que a cabeça acompanhe a conta bancária. Está com a cabeça pequena e está dura, então eu prefiro ter a cabeça grande. Ah, vai para casa do caralho”, finalizou.
O desabafo gerou ampla repercussão entre seguidores, com muitos apoiando a postura da artista e elogiando a forma direta com que ela costuma reagir a ataques nas redes sociais.
Jojo Todynho DETONA internauta que criticou o tamanho de sua cabeça no seu último video:
“Uma IMENSA rindo, eu falei pra ela: ‘Gente antes de você rir de álguem você tem que comprar um mounjaro.” pic.twitter.com/bD9DJqC7g2 — QG do POP (@QGdoPOP) February 5, 2026
