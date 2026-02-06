“Tropa do Chapelão”: Virginia dança música de Ana Castela ao lado das filhas

Publicada em 06/02/2026 às 11h21
Um momento descontraído em alto-mar chamou atenção nas redes sociais nesta quinta-feira (5). A influenciadora Virginia Fonseca, de 26 anos, apareceu se divertindo com as filhas durante um passeio de barco com familiares e amigos, embaladas por uma música de Ana Castela.
As imagens foram divulgadas por Lidia Souza, amiga próxima de Virginia. No vídeo, a influenciadora surge dançando com Maria Flor, de 3 anos, no colo, enquanto Lucas Guedez, seu melhor amigo, segura Maria Alice, de 4. O grupo se diverte ao som de “Tropa do Chapelão”, parceria de Ana Castela com o DJ Diplo.
A cena ganhou repercussão por envolver a música da Boiadeira, que teve um relacionamento breve com o cantor Zé Felipe, ex-marido de Virginia. Durante o período em que o casal esteve junto, Ana Castela chegou a conviver com as crianças, que, segundo relatos, demonstravam carinho e curiosidade pela cantora.
Além do vídeo no barco, Virginia também movimentou os stories ao compartilhar registros feitos por Maria Flor. Em uma das imagens, a influenciadora — recém-anunciada como Rainha de Bateria da Grande Rio — aparece de biquíni, em clima de lazer, ao lado dos filhos e amigos.
O passeio reforçou o tom de leveza e convivência familiar que Virginia tem mostrado nas redes sociais, com registros espontâneos e momentos de diversão longe da rotina profissional.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!