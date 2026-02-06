Aeroporto de Berlim, na Alemanha, continua fechado nesta sexta devido a neve e chuva

Publicada em 06/02/2026 às 11h03
O aeroporto de Berlim, capital da Alemanha, permanece fechado para pousos e decolagens na manhã desta sexta-feira (6) devido a neve e chuva.
As companhias aéreas tiveram de atrasar ou cancelar voos de partida depois que neve e chuva atingiram o aeroporto na quinta-feira (5). As condições causaram o que se chama de "gelo negro", que é uma fina camada de gelo transparente que se forma sobre superfícies como asfalto, tornando-se perigoso.
Nesta quinta, o aeroporto cancelou as decolagens. Porém, nesta sexta, os pousos também estão suspensos e ainda não está claro quando voos serão retomados.
O site do aeroporto está avisando aos passageiros e aconselhando que verifiquem as condições de seus voos com as companhias aéreas.
A cidade foi atingida por uma nova nevasca e chuva "congelante". No início de janeiro, diversos países da Europa foram atingidos pelo frio e cidades ficaram cobertas de neve.
