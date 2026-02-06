CMACE Som na Leste abre vagas remanescentes para o semestre 2026.1

Publicada em 06/02/2026 às 11h29
O Centro Municipal de Arte e Cultura Escolar (CMACE) Som na Leste disponibiliza vagas remanescentes para o semestre letivo de 2026.1. As inscrições e matrículas serão realizadas presencialmente nos dias 5 e 6 de fevereiro, das 8h às 12h, por ordem de chegada.
As matrículas ocorrerão exclusivamente conforme o cronograma estabelecido, na sede da escola Som na Leste, localizada na avenida Mamoré, nº 4319, bairro Tiradentes. As oportunidades contemplam cursos nas áreas de música, teatro, dança e artes visuais, voltados para crianças, adolescentes e adultos.
Para efetivação da matrícula, é necessária a apresentação das cópias dos seguintes documentos:
Certidão de nascimento ou RG do aluno
CPF do aluno
Uma foto 3x4 atual do aluno
Declaração escolar (obrigatória para alunos do turno matutino e vespertino)
Comprovante de residência do mês atual
RG e CPF do responsável legal
Dois contatos telefônicos atualizado.
As vagas disponíveis são distribuídas conforme faixa etária, modalidade e turno, abrangendo desde a pré-musicalização infantil até cursos voltados ao público adulto no período noturno.
Vagas disponíveis
Pré-musicalização – ADINA – 7 anos – manhã – 1 vaga
Musicalização Infantil I – 8 e 9 anos – manhã – 6 vagas
Artes Visuais – 7 a 10 anos – manhã – 2 vagas
Artes Visuais – 11 a 13 anos – manhã – 3 vagas
Artes Visuais – 14 a 16 anos – manhã – 8 vagas
Ballet Infantil – 7 a 9 anos – manhã – 10 vagas
Dança Criativa Infantil – 8 a 11 anos – manhã – 4 vagas
Jazz Juvenil – 12 a 16 anos – manhã – 8 vagas
Teoria Musical I (Juvenil) – 12 a 16 anos – tarde – 2 vagas
Canto Coral – 12 a 16 anos – tarde – 8 vagas
Dança Criativa Infantil (Monika) – 7 a 9 anos – tarde – 8 vagas
Musicalização Adulto (Daniel) – a partir de 17 anos – noite – 4 vagas
Canto Coral Adulto – a partir de 17 anos – noite – 10 vagas
Teatro Adulto – a partir de 17 anos – noite – 8 vagas
