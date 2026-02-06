“A vida merece ser brindada”: Val Marchiori comemora última sessão de quimio

Publicada em 06/02/2026 às 11h09
Um momento de virada marcou esta quinta-feira (5) para a socialite Val Marchiori. Após meses de tratamento, ela concluiu a última sessão de quimioterapia e celebrou a etapa final do enfrentamento ao câncer de mama com uma comemoração no hospital, cercada por profissionais de saúde e familiares.
O registro foi compartilhado no Instagram, onde Val aparece no quarto hospitalar em clima de festa, recebendo abraços, presentes e até participando de um brinde simbólico com champanhe. A animação, segundo ela, representou mais do que o fim de um procedimento médico: foi a celebração da vida e da superação.
Na legenda da publicação, Val destacou o significado do momento e anunciou um novo projeto pessoal. “Hoje encerro um ciclo: minha última quimioterapia. Com fé, amor e gratidão, celebro também o nascimento do Instituto Helloo Vida — uma missão que transforma dor em cuidado e esperança”, escreveu. Sobre o brinde, completou: “Até a champanhe está aqui, mesmo sem ser bebido… porque a vida merece ser brindada”.
Diagnosticada com câncer de mama em agosto do ano passado, Val Marchiori passou por cirurgia para retirada de um tumor no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, no mês seguinte. Já em outubro, deu início às sessões de quimioterapia, etapa que agora chega ao fim.
Ao agradecer, a socialite citou a fé, o apoio da família e a presença constante de quem esteve ao seu lado durante o tratamento. O encerramento da quimioterapia, segundo ela, representa não apenas o término de uma fase difícil, mas o começo de um novo capítulo marcado por propósito e esperança.
