III Corrida Rural do IFRO Campus Cacoal abre inscrições para edição 2026

Publicada em 06/02/2026 às 09h43
A III Corrida Rural do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Cacoal, já tem data marcada e está com inscrições abertas. O evento será realizado no dia 17 de maio de 2026, com largada no campus, às 6h10, reunindo corredores, caminhantes, estudantes, servidores e comunidade em geral em percursos planejados em área rural.
A proposta é ampliar o acesso ao esporte e promover integração entre instituição e sociedade por meio de uma programação aberta a diferentes perfis de participantes. A prova contará com modalidades de corrida de 5 km e 10 km, caminhada de 3 km, corrida PcD (pessoa com deficiência) de 5 km ou 10km e baterias infantis de 100, 400 e 600 metros.
Podem participar atletas de ambos os sexos. Jovens de 16 e 17 anos podem se inscrever na prova de 5 km, conforme regras da organização. As categorias são divididas por faixa etária, além de categorias específicas para servidores do IFRO e modalidades participativas para crianças, público PcD e caminhada.
O evento terá limite de vagas e será realizado em etapa única. O tempo máximo para conclusão dos percursos é de duas horas. O trajeto oficial será divulgado nos canais institucionais do campus antes da corrida. Por se tratar de percurso em ambiente rural, a organização orienta que os participantes observem as recomendações de segurança e condicionamento físico.
Servidores e servidoras do IFRO terão categoria própria nas provas de 5 km e 10 km, com valores de inscrição diferenciados e premiação específica. Podem participar docentes, técnicos administrativos e colaboradores terceirizados de todos os campi e da Reitoria, mediante comprovação de vínculo na retirada do kit. Participantes dessa categoria também concorrem na classificação geral, mas não nas divisões por faixa etária.
Todos os inscritos que concluírem seus percursos receberão medalha de participação. Nas corridas de 5 km e 10 km, os cinco primeiros colocados de cada sexo, tanto na classificação geral quanto nas categorias receberão troféus. A cronometragem será feita por chip eletrônico individual.
As modalidades de caminhada, categorias infantis e PcD têm caráter participativo e não possuem premiação por colocação. Pessoas com deficiência têm direito à inscrição isenta, conforme legislação estadual, por meio de formulário específico e envio de documentação comprobatória para análise da organização.
O kit do atleta inclui número de peito, chip de cronometragem, camiseta oficial e medalha para quem concluir a prova. A retirada será realizada no dia anterior ao evento, no Campus Cacoal, mediante apresentação de documento oficial e comprovante de inscrição.
A estrutura contará com apoio de equipe de staff, atendimento de emergência, ambulância e áreas de apoio próximas à largada e chegada. As inscrições devem ser feitas pela plataforma oficial de cronometragem no endereço https://i9cronometragem.com.br/iii-corrida-rural-do-ifro-campus-cacoal
Para o público PCD, o cadastro está disponível em https://forms.gle/zJUQSavQr5H4hTxH9
As inscrições seguem até o prazo definido ou até o preenchimento total das vagas.
