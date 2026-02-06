Brasileirão tem surpresas; Uruguaio encerra ida da Pré-Libertadores; Tabelinha Rondoniense ...

Publicada em 06/02/2026 às 09h30
Brasileirão 2026 tem surpresas, liderança isolada e clássicos equilibrados. Libertadores: Estreante uruguaio encerra ida da Pré-Libertadores. No Tabelinha: Rondoniense 2026, prazo se encerrando do Bolsa Atleta e escolinha de Badminton.
Coritiba vence Cruzeiro, Bragantino assume ponta e rodada termina com muitos empates. Juventud faz estreia histórica contra a Universidad Católica de Quito.
Brasileirão - A segunda rodada do Brasileirão agitou a tabela. No Mineirão, o Coritiba surpreendeu o Cruzeiro e venceu por 2 a 1, impondo a segunda derrota seguida do time mineiro. Em Salvador, Bahia e Fluminense empataram em 1 a 1, enquanto o Vasco ficou no mesmo placar com a Chapecoense em São Januário, resultado vaiado pela torcida.
O destaque da rodada foi o Red Bull Bragantino, único com 100% de aproveitamento, ao bater o Atlético-MG fora de casa e assumir a liderança. Já o Palmeiras goleou o Vitória por 5 a 1 e aparece na vice-liderança. No clássico San-São, Santos e São Paulo empataram por 1 a 1. A rodada ainda teve empates e jogos movimentados, confirmando um início de campeonato equilibrado.
Libertadores - A primeira fase da Pré-Libertadores chegou ao fim na quinta-feira (5) com a estreia histórica do Juventud, do Uruguai. O clube de Las Piedras disputa pela primeira vez a competição continental, após surpreender com o 4º lugar na tabela anual, atrás apenas de Nacional e Peñarol.
O adversário será a Universidad Católica de Quito, classificada como campeã da Copa Nacional equatoriana. O time visitante aposta em postura cautelosa fora de casa, pensando no jogo de volta, no dia 12, quando terá a altitude de Quito como aliada. Quem avançar enfrentará o Guaraní-PAR na próxima fase.
Tabelinha Rondoniense
Rondoniense 2026: Vitórias de Barcelona-RO e Ji-Paraná agitam a tabela. Bolsa Atleta 2026: prazo de inscrição termina nesta sexta (6). Ji-Paraná retoma Escolinha de Badminton para jovens atletas.
Futebol - A sexta rodada do Campeonato Rondoniense movimentou a classificação e manteve a briga intensa pelas primeiras posições. Em Guajará-Mirim, Guaporé e Porto Velho empataram por 2 a 2 em duelo direto na parte de cima da tabela. Já o Barcelona-RO fez valer o mando de campo e venceu o Genus por 3 a 1. Fora de casa, o Ji-Paraná superou o União Cacoalense por 1 a 0.
Com os resultados, o Ji-Paraná segue líder com 13 pontos. Porto Velho, Rondoniense e Guaporé completam o G-4, mantendo o campeonato totalmente em aberto.
Bolsa Atleta - Atletas interessados em participar do programa Bolsa Atleta 2026 devem ficar atentos ao prazo final de inscrição, que se encerra nesta sexta-feira (6). A iniciativa garante pagamentos mensais por um período de 12 meses e atende esportistas de diferentes níveis e modalidades.
Os valores das bolsas variam entre R$ 410 e R$ 16.629, conforme a categoria e o perfil do atleta. Para concorrer ao benefício, é obrigatório ter obtido resultados esportivos em competições realizadas em 2025, desde que reconhecidas pelo Ministério do Esporte.
Badminton - A Secretaria Municipal de Esportes (Semes) de Ji-Paraná retomou as aulas da Escolinha de Badminton, reforçando o crescimento da modalidade no município. O projeto gratuito atende crianças e adolescentes de 8 a 17 anos no Ginásio Adão Lamota, com aulas às segundas e quartas, pela manhã e à tarde. As inscrições são feitas no local, com a professora Luane Posser. A iniciativa ganha força, após conquistas nos Jogos da Juventude 2024 e eventos regionais que consolidaram Ji-Paraná como referência no Badminton.
