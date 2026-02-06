Alero recebe autoridades internacionais para debater integração regional e desenvolvimento econômico

Publicada em 06/02/2026 às 10h36
A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (Alero) recebeu, na última quinta-feira (5), autoridades da Bolívia, do Chile e do Peru, além de representantes do governo de Rondônia, prefeitos de municípios rondonienses e empresários, em um encontro institucional voltado ao fortalecimento da integração regional.
A agenda foi articulada pela deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil) e teve como objetivo promover a aproximação entre os países, fortalecer parcerias estratégicas e debater pautas comerciais de interesse comum, com foco no desenvolvimento econômico e social das regiões envolvidas.
Durante a reunião, a deputada Gislaine Lebrinha destacou a importância da atuação conjunta em uma agenda integrada, capaz de impulsionar iniciativas nos setores comercial, turístico e cultural. Segundo a parlamentar, a proposta é avançar na construção de soluções que promovam a conexão entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico, ampliando as oportunidades de desenvolvimento para os países participantes.
O governador regional de Arica e Parinacota, no Chile, Diego Paco Manani, ressaltou o potencial da cooperação internacional para o fortalecimento dos setores produtivos. Já o governador do estado boliviano do Beni, Alejandro Unzueta, afirmou estar confiante no avanço das tratativas e na consolidação de uma integração benéfica para todas as nações envolvidas.
O secretário especial de Integração do estado de Rondônia em Brasília, Augusto Leonel, destacou que a integração regional representa um passo estratégico para a ampliação das exportações e para o fortalecimento da competitividade dos produtos regionais no mercado internacional.
As autoridades foram recebidas no gabinete da Presidência da Casa de Leis, onde, sob a mediação da deputada Gislaine Lebrinha, foram compartilhadas informações e discutidas alternativas para a viabilização de rotas logísticas que facilitem o escoamento da produção e ampliem o acesso aos mercados internacionais.
Também participaram da agenda o deputado chileno Daniel Linares; o membro do Conselho Regional de Arica e Parinacota, Oscar Pantoja Riveira; o assessor do governo do Peru, Jaime Sergio; e os prefeitos dos municípios de Costa Marques, Fabiomar Agostini Bento, e de Guajará-Mirim, Fábio Garcia de Oliveira.
