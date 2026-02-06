Deputado Alex Redano anuncia R$ 9 milhões em emendas para Monte Negro

Publicada em 06/02/2026 às 10h12
O município de Monte Negro será contemplado com um importante pacote de investimentos no valor total de R$ 9 milhões, anunciados pelo deputado estadual Alex Redano (Republicanos), presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia.
Do total anunciado, R$ 3 milhões serão aplicados na área da saúde, com o objetivo de melhorar o atendimento à população, reforçar a estrutura das unidades de saúde e ampliar a qualidade dos serviços prestados. Outros R$ 3 milhões serão destinados à educação, contribuindo para melhorias na infraestrutura escolar, aquisição de equipamentos e fortalecimento das ações educacionais. Já os R$ 3 milhões restantes serão investidos na recuperação de estradas e linhas vicinais, essenciais para o escoamento da produção agrícola, o transporte escolar e o acesso das comunidades rurais aos serviços básicos.
O anúncio das emendas aconteceu durante a entrega do Centro de Especializações Inclusivas (CEI) e contou com a presença do prefeito Ivair Fernandes, vereadores, pais de alunos e servidores do município, que acompanharam o ato e destacaram a importância dos investimentos para o fortalecimento dos serviços públicos e da inclusão em Monte Negro.
Durante o evento, o deputado Alex Redano ressaltou que os investimentos refletem o compromisso do seu mandato com o desenvolvimento dos municípios e com a melhoria da qualidade de vida da população.
“Estamos garantindo um total de R$ 9 milhões em investimentos para Monte Negro, contemplando áreas essenciais como saúde, educação e infraestrutura. Esses recursos vão fortalecer os serviços públicos, apoiar quem vive na cidade e no campo e promover desenvolvimento de forma equilibrada. Nosso trabalho é ouvir as demandas locais e transformá-las em ações concretas”, afirmou o parlamentar.
Alex Redano destacou ainda que os recursos são fruto do diálogo com lideranças locais e da parceria com a administração municipal, reafirmando o compromisso de continuar trabalhando para levar mais investimentos e melhorias ao município de Monte Negro.
